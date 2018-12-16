Galatasaray derbisi sonrasında Alanyaspor'la berabere kalan, sonrasında ise UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Malmö'ye kaybederek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, 33 hafta sonra ilk defa üst üste üç maç kazanma başarısı gösteren Trabzonspor'u konuk ediyor.
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Ligde 7 galibiyet ve dörder beraberlikle yenilgi sonunda 25 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, bu zorlu karşılaşmayı kazanarak kaldığı tek kulvarda iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Aynı puandaki bordo-mavililer ise zorlu Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini 4'e yükseltmek ve zirvedeki iddiasını güçlendirmek istiyor.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Medel, Dorukhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven
YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Gökhan Gönül, Caner, Oğuzhan, Mustafa, Gökhan Töre, Love, Larin
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega
YEDEKLER: Esteban, K.Ahmet, Hosseini, Vahid, Olcay, Batuhan, Ekuban, A.Parmak, Ibanez, Zeki
SAAT: 19:00
HAKEM: Halil Umut Meler
STAT: Vodafone Park
YAYIN: BeIN SPORTS 1
İKİ TAKIM DA EKSİK
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ryan Babel ve Enzo Roco bu karşılaşmada da görev alamayacak. Öte yandan DHA'nın haberine göre Pepe'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Juraj Kucka'nın sakatlığı bulunuyor.
Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kaldığı Karadeniz ekibinde, Mustafa Akbaş'ın da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.
Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.
Sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında oynayamayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Trabzonspor karşılaşması için gerçekleştirilen ilk idmana katıldı.
ADRIANO VE PEREIRA SINIRDA
Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Süper Lig'de bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, bu mücadelede de aynı durumu yaşarsa ilk yarının son haftasında Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşecek.
Karadeniz ekibinde ise üç sarı kartı bulunan Pereira, kart görmesi halinde gelecek hafta Çaykur Rizespor karşısında takımda yer alamayacak.
TRABZONSPOR ÇIKIŞTA!
Ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0, 15. haftasında da Atiker Konyaspor'u 3-0 yenerek, 33 hafta sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, zorlu Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini 4'e yükseltmek ve zirvedeki iddiasını güçlendirmek istiyor.
Karadeniz ekibi, en son geçen sezon ligin 12. ve 16. haftaları arasında oynanan karşılaşmalarda 5 maç ardı ardına kazanma başarısı göstermişti.
En son 2010-2011 sezonunun ilk yarısında üç büyük rakibi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup etmesi halinde 7 sezon sonra rakipleri karşısında 3'te 3 yapmış olacak.
2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.
Bu sezon sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Karadeniz ekibi, deplasmanda Beşiktaş'ı da yenerse, 7 sezon sonra ligin ilk yarısında üç büyük rakibi karşısında üçte üç galibiyet elde edecek.
BEŞİKTAŞ'TA FORVET HAKKINDA SIKINTI VAR
Beşiktaş, Trabzonspor ile yapacağı önemli karşılaşma öncesi forvet hattında sıkıntı yaşıyor.
Sezon başından beri bu bölgedeki sorunlarını gideremeyen siyah-beyazlı ekipte Vagner Love, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Cyle Larin beklentileri karşılayamadı.
ÜNAL KARAMAN, ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞARISININ PEŞİNDE
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın oynayacağı Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması halinde, Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezondan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısı gösteren çalıştırıcı olacak.
Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yapmıştı. Bu karşılaşmada Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak, Ünal Karaman ise Trabzonspor'un teknik adamı olarak görev yapacak.
LİGDEKİ 127. RANDEVU
Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu maçla birlikte 127. kez karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 126 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 173 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi.
BEŞİKTAŞ, SON 13 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ
Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 13 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.
LİGDE DE KARTAL ÖNDE
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 4 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 90 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Ligde Beşiktaş'ın attığı 128 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, Trabzon'da kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Beşiktaş oldu.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 62 kez karşı karşıya geldi, siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 17 maçta ise eşitliği bozamadı.
İstanbul'da Beşiktaş 99, Trabzonspor ise 45 gol attı. Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.
İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI
Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 44 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 69 golüne karşılık, bordo-mavililer 35 gol attı.
TRABZONSPOR, DEPLASMANDA SON 14 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ
Beşiktaş, Trabzonspor'u, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 14 lig maçında 4 kez yenebildi. Bordo-mavililer, deplasmanda son 14 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 5'inde berabere kaldı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.
FARKLI SKORLAR
Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.
Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.
Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.
VODAFONE PARK
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