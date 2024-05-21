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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:35
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        Beşiktaş'ta Kupa hazırlığına devam!
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, 23 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve ardından oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

        Antrenmanı takip eden bir grup Beşiktaş taraftarı, takımlarına final mücadelesinde başarı dileyip çiçek takdim etti.

        Beşiktaş, yarın saat 17.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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