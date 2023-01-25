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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

Ara transfer döneminin başlamasıyla ilk olarak Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta ikinci hedef orta saha transferi. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi üç isime yoğunlaştı. İşte Beşiktaş'ın gündeminde olan isimler...

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  • Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

    Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, transfer için de gaza bastı. 
  • Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

    İlk olarak Al-Nassr'dan Vincent Aboubakar'ı transfer eden Siyah-Beyazlılar ikinci transferi için orta saha mevkisine yoğunlaştı.
  • Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

    Beşiktaş'ta orta saha transferi için ilk aday Joey Veerman. Hollanda basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş 24 yaşındaki orta saha ile ilgileniyor. 
  • Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

    Vi.Nl sitesinde yer alan habere, Beşiktaş 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu kiralık olarak transfer etmek için Hollanda kulübü ile görüşmelere başladı.
  • Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

    Hollandalı orta saha oyuncusu geçen sezon Heerenveen'den 6 milyon Euro bonservis bedeli ile PSV Eindhoven'a transfer olmuştu.
  • Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

    Joey Veerman PSV formasıyla bu sezon 27 maçta görev aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncu 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
  • Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

    DİĞER ADAY MOHAMED KABA 

    Beşiktaş'ın transfer listesindeki bir diğer isim ise Mohamed Kaba. Valencienes forması giyen Kaba 21 yaşında. Defansif orta saha mevkisinde oynayan genç oyuncu bu sezon Ligue 2'de 16 maça çıktı. 
  • Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

    Mohamed Kaba, 16 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı. 
  • Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

    Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro. (Transfermarkt)
  • Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

    ÜÇÜNCÜ ADAY AISSA LAIDOUNI

    Siyah-Beyazlılarda orta saha için bir diğer aday Ferencvaros forması giyen Aissa Laidouni.
  • Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

    26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Macar ekibiyle çıktığı 24 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
  • Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!

    Laidouni, Tunus Milli Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergilemişti.

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