Beşiktaş Urs Meier'i Dolmabahçe'ye getirdi!

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisine dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i Dolmabahçe'ye getirdi.

İsviçreli eski hakem, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbiyi siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile birlikte izleyecek.

Urs Meier, maçın ardından ise tartışmalı pozisyonları Beşiktaş Youtube hesabından yorumlayacak. Meier'in maç esnasındaki önemli pozisyonlar için yorumları da dijital kanallardan duyurulacak.

2 DÜNYA KUPASI, 2 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖREV YAPTI

Urs Meier, 1998 ve 2002 Dünya Kupası ile EURO 2000 ve EURO 2004'te görev aldı.

İsviçreli eski hakem, 2002'de Real Madrid'in Bayer Leverkusen'i yendiği Şampiyonlar Ligi finalini de yönetti.