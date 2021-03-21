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BEŞİKTAŞ CEPHESİ

63 puanla lider konumunda bulunan Beşiktaş son 6 maçtır galip geliyor. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de Galatasaray'ın kaybettiği haftada ezeli rakipleriyle puan farkını daha da açmak amacında.

Mevcut puan durumunda iki maç eksikle Galatasaray'ın 2, bir maç eksikle Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri yendiği takdirde farkı Fenerbahçe ile 8'e, Galatasaray'la da 5'e çıkartarak çok büyük avantaj sağlayacak. Beşiktaş, rakiplerinin BAY olduğu haftalarda kazanırsa puan farkını daha da açmış olacak.

HÜCUM VE PRES BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK SİLAHI OLACAK

Siyah beyazlılar derbi mücadelesine mutlak galibiyet için çıksa da yenemiyorsan kaybetme seçeneği de ikinci bir alternatif olarak duruyor.

Şampiyonluk yolunda her bir puanın altın değerinde olduğu düşünüldüğünde, eşitlik durumlarında bakılan averajlar dahi sürekli hesaplanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ilk devrede Kadıköy'de 4-3 yendiği için Dolmabahçe'de kazanamasa bile beraberlik halinde ciddi bir avantaj sağlayacak. Siyah beyazlılar Galatasaray'ı da ilk devrede 2-0 ile geçmişti.

Her ne kadar beraberlik ikinci alternatif olarak görünse de Beşiktaş'ın son maçlarda oyunu rölantiye aldığı dakikalarda goller yemesi, derbiye beraberlik için çıkılmayacağının ve genel oyun planının hücum üstüne kurulacağının en büyük işareti.

Diğer bir çok maçta olduğu gibi rakip yarı sahaya yerleşerek Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal ve Larin'le baskı yapılması ve skor avantajının yakalanması en büyük taktik olacak. Siyah beyazlılar skor avantajını yakalasa bile, diğer maçlarda olduğu gibi tamamen kendi ceza sahası önüne çekilmeyip orta sahada yoğun prese devam edecek.

BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA GEÇİLMİYOR

28 maçta 20 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 63 puan toplayan lider Beşiktaş, ligin istatistiklerinin bir çoğunda üstün durumunda. Bu istatistiklerden biri de iç sahada toplanan puanlar.

Bu sezon iç sahada 14 maçta 3 kez puan kaybeden siyah beyazlılar, 11 maçtan galip ayrıldı. Ligin ikinci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 4'üncü haftada Gençlerbirliği'ne 1-0, 22'nci haftada da Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Vodafone Park'ta oynadığı diğer 11 maçın tamamını kazanan Beşiktaş iç sahada 34 puan toplarken 32 gol atıp 8 gol yedi.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Evinde oynadığı maçlara oranla dış sahada daha fazla galip gelen Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmasından da galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Şampiyonluk yolunda en az puan kaybı ile ligi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş galibiyeti ile moral bulmak istiyor.

Kaybetmesi durumunda şampiyonluk yarışından uzaklaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Erol Bulut maçtan kayıpsız dönmek için tüm kozlarını kullanacak.

FENERBAHÇE'NİN DERBİ SİLAHI PELKAS

Süper Lig’de oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerde dikkatler Yunan orta saha Dimitrios Pelkas’a çevrildi. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertliler adına ligde gösterdiği performansla teknik heyeti ve taraftarı memnun ederken, bu sezon ligde Fenerbahçe formasıyla 21 müsabakada 5 gol atıp, 7’de asist yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 27 yaşındaki futbolcu Dimitrios Pelkas’a Beşiktaş derbisinde özel bir rol vermeyi düşünüyor. Bulut, geçtiğimiz haftalarda oynanan maçlarda sol tarafta değerlendirdiği futbolcuyu forvet arkasında değerlendirip, pozisyon üretme yeteneklerinden faydalanmak istiyor. Erol Bulut, geçen hafta Gençlerbirliği ile oynanan maçta Pelkas’ı sol kanatta oynattığı için eleştirilmiş ve taraftardan tepki görmüştü.

DEPLASMAN KRALI FENERBAHÇE

Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda iç sahanın aksine başarılı bir grafik çiziyor.

Sarı-lacivertliler, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor.

Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın 35'ini dış sahada elde etti. Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Beşiktaş derbisinde de bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.