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        Beşiktaş ve Neftçi, iş birliği protokolü imzaladı

        Beşiktaş Kulübü ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 18:21
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        Beşiktaş ve Neftçi, iş birliği protokolü imzaladı
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        Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi ile iş birliği protokolü imzaladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na verdiği önem vurgulanırken, kardeş ülkelerle spor alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

        Protokolün; Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Neftçi CEO'su Farrukh Mahmudov tarafından imzalandığı aktarıldı.

        İmzalanan protokol çerçevesinde; dostluk maçları oynanması, kulüpler arası tesis kullanımı, teknik direktörler arası diyalog, oyuncuların iki takımda da oynayabilme hakkı, pazarlama ve sponsorluk konularında ortak proje üretimi, karşılıklı lisanslı ürün satışı, bilet hakkı, futbol okulu açma yetkisi ve altyapı kardeşliği gibi konularda iş birliği yapılacağı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı ile iş birliği içinde olarak kardeş ülkelerin kulüpleriyle protokoller imzalamaya devam edeceğiz. Azerbaycan'dan Neftçi Bakü kulübünün yanı sıra; Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan da kardeş kulüplerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

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