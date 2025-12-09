Beşiktaş yine fırsat tepti!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, sıralamada üstündeki üç rakibinin puan kaybettiği haftada üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.

Gökhan Sazdağı'nın hatasını Mohamed Bayo ile değerlendirerek 1-0 öne geçen Gaziantep FK'ye El Bilal Toure ile cevap vererek skoru eşitleyen siyah-beyazlı ekip, Bayo'nun ikinci golüyle bir kez daha geriye düştü.

Tammy Abraham'ın kafa golüyle yeniden skoru eşitleyerek tabelayı 2-2 yapan Beşiktaş, 33 puanlı Fenerbahçe, 26 puanlı Göztepe ve 25 puanlı Samsunspor'un puan kaybettiği haftada rakibiyle berabere kalarak puanını ancak 25'e yükseltebildi.