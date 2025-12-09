Beşiktaş yine fırsat tepti!
Beşiktaş, lider Galatasaray'ın son haftalardaki puan kayıplarından yararlanamadı. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle aynı performansı gösteren siyah-beyazlılar, 7 puan kaybederek liderle arasındaki farkın 11 puanda kalmasına engel olamadı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, sıralamada üstündeki üç rakibinin puan kaybettiği haftada üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.
Gökhan Sazdağı'nın hatasını Mohamed Bayo ile değerlendirerek 1-0 öne geçen Gaziantep FK'ye El Bilal Toure ile cevap vererek skoru eşitleyen siyah-beyazlı ekip, Bayo'nun ikinci golüyle bir kez daha geriye düştü.
Tammy Abraham'ın kafa golüyle yeniden skoru eşitleyerek tabelayı 2-2 yapan Beşiktaş, 33 puanlı Fenerbahçe, 26 puanlı Göztepe ve 25 puanlı Samsunspor'un puan kaybettiği haftada rakibiyle berabere kalarak puanını ancak 25'e yükseltebildi.
GALATASARAY'IN KAYIPLARINI DEĞERLENDİREMEDİ
Beşiktaş, lider Galatasaray'ın son 5 haftadaki puan kayıplarını da değerlendiremedi.
Sarı-kırmızılılar, son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken Beşiktaş da aynı performansı sergiledi.
Son 5 haftada 2 kez kazanıp 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puanlık kayıp yaşayan Beşiktaş, lider ile olan puan farkının 11'de kalmasına engel olamadı.