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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yönetiminden Süleyman Seba'nın kabrine ziyaret - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yönetiminden Süleyman Seba'nın kabrine ziyaret

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 23:59 Güncelleme: 08.12.2023 - 23:59
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        Yönetimden Seba'nın kabrine ziyaret
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        Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba’yı Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla andılar. Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Seba’nın kabrine çiçek bıraktılar." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, yönetimin daha sonra Galatasaray Spor Kulübünün kurucularından Ali Sami Yen’in kabrini de ziyaret ettiği bildirildi.

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