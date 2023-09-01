Beşiktaş'ın, Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım

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24 milyon Euro’luk takım değeriyle bu alanda ligin beşincisi olan FC Lugano’nun en değerli futbolcusu da 4 milyon Euro’yla Sloven futbolcu Zan Celar.

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4 bin 900 kapasiteli Stadio di Cornerado’da ev sahibi olduğu müsabakaları oynayan Lugano, 23.6 ortalamayla da genç bir takıma sahip.