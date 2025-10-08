Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş'ın golleri yabancılardan geldi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ın golleri yabancılardan geldi

        Beşiktaş'ın, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta attığı 12 golün 11'ini yabancı futbolcular kaydetti. Siyah-beyazlılarda ağları sarsan tek yerli futbolcu Cengiz Ünder oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:47 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:47
        Beşiktaş'ın golleri yabancılardan geldi!
        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, milli araya 13 puanla 6. sırada girdi.

        Bir maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip fileleri 12 kez sarsan Kartal, ağlarında ise 9 gole engel olamadı.

        EN GOLCÜ RAFA SİLVA

        Beşiktaş’ın ligde attığı 12 golün 11’ini yabancı futbolcular kaydetti. Oynanan 7 maçın tamamında forma giyen Rafa Silva, attığı 5 golle takımın en skorer futbolcusu oldu. Yine aynı şekilde 7 müsabakanın hepsinde görev alan Tammy Abraham da 3 kez gol sevinci yaşadı.

        El Bilal Toure, Vaclav Cerny ile Jota Silva da birer golle siyah-beyazlıların gol yükünü çekti.

        LİGDE GOL ATAN TEK YERLİ CENGİZ ÜNDER

        Kara Kartal’da Süper Lig’de gol sevinci yaşayan tek yerli futbolcu ise Cengiz Ünder oldu. Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz, Başakşehir mücadelesinde bulduğu golle siyah-beyazlılarda ilk golünü kaydetti.

        ASİSTLERDE ORKUN KÖKÇÜ ZİRVEDE

        Süper Lig’de kırmızı kart cezası sebebiyle kaçırdığı Göztepe karşılaşması hariç diğer 6 maçta sahadaki yerini alan Orkun Kökçü, 2 asist yaptı. Siyah-beyazlıların en fazla gol pası veren oyuncusu olan Orkun’u birer asistle Abraham, Kartal Kayra, Paulista, Ndidi, Rashica, Demir Ege ve Cerny takip etti.

