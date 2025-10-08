Beşiktaş'ın golleri yabancılardan geldi!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, milli araya 13 puanla 6. sırada girdi.

Bir maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip fileleri 12 kez sarsan Kartal, ağlarında ise 9 gole engel olamadı.

EN GOLCÜ RAFA SİLVA Beşiktaş’ın ligde attığı 12 golün 11’ini yabancı futbolcular kaydetti. Oynanan 7 maçın tamamında forma giyen Rafa Silva, attığı 5 golle takımın en skorer futbolcusu oldu. Yine aynı şekilde 7 müsabakanın hepsinde görev alan Tammy Abraham da 3 kez gol sevinci yaşadı. El Bilal Toure, Vaclav Cerny ile Jota Silva da birer golle siyah-beyazlıların gol yükünü çekti.