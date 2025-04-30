Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe derbisinde kızarıyor!

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Ligi üçüncü sırada bitirme hedefine ulaşabilmek için mutlak galibiyet hedefleyen siyah-beyazlı ekibin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de kırmızı kartlar.

SON 40 MAÇTA 30 KIRMIZI KART

İki takım arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanan son 40 mücadelede hakemler 30 kez kırmızı kartlarına başvurdu. Bu 30 kartın 20’si ise Beşiktaşlı futbolculara çıktı.

Sarı-lacivertli oyuncular da 10 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.