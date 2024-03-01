Beşiktaşlı taraftarlardan derbi öncesi takıma destek
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta taraftarlar, antrenman öncesinde siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.
Beşiktaşlı taraftarlar, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takıma moral ziyaretinde bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Büyük Beşiktaş Taraftarı, Galatasaray derbisine hazırlanan Futbol A Takımımızın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmana moral ziyareti gerçekleştirdi.
Teknik Direktörümüz Fernando Santos’a çiçek takdim eden, futbolcularımıza tatlı ikram eden taraftarlarımız, derbide siyah-beyazlılarımıza başarılar diledi ve antrenman boyunca takımımıza sevgi tezahüratlarında bulundu."