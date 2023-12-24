Beşiktaş’taki trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Dolmabahçe Caddesi'nde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile servis minibüsü çarpıştı.
Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.