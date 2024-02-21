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        Beşiktaş’tan bilet açıklaması

        Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Konyaspor maçının biletleri hakkında açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 11:33 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:33
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        Beşiktaş'tan bilet açıklaması
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Konyaspor maçına bilet alacak taraftarların Galatasaray derbisi için öncelik hakkına sahip olacağını açıkladı.

        Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.45’te Tüpraş Stadyumu’nda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

        Karşılaşmanın biletleri, yarın (21 Şubat) saat 10.00’da satışa sunulacak.

        Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Tümosan Konyaspor maçına bilet alacak taraftarlarımıza, Galatasaray maçı için bilet alımında öncelik hakkı verilecektir.

        Konyaspor maçında, 162 numaralı locada bulunan koltukların bilet satışı yapılacaktır.

        162 numaralı loca koltuklarından bilet satın alacak taraftarlarımıza maçtan sonra kendileri ile iletişime geçilerek takımımızın imzalayacağı Beşiktaş forması hediye edilecektir.

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