Beslenme çantasındaki tehlikeye dikkat!

"HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN"

Ailelerin hazır gıdalardan uzak durması gerektiğini belirten Diyetisyen Alyamaç, meyve ve süt ürünlerini tercih etmeleri gerektiğini kaydetti.

Alyamaç, “Çocuklarımızı okula bıraktığımızda beslenme çantasına neler koymalıyız. Olabildiğince paketli gıdalar, fast food tükettirmeyelim. Çocukların beslenme çantasında sağlıksız besinler var. Bunlardan biraz uzak tutalım. Biz ebeveynler olarak neyi aşılarsak çocuk onu kazanacaktır. Çünkü bizim ne yediğimizi görünce de çocuk onu yiyecektir. Biz bu şekilde davranmasak eğer çocuk okula gittiği andan itibaren arkadaşlarından, öğretmenlerinden, evde olduğu süreçte de televizyondan bilmediği birçok besine ulaşabiliyor ve öğrenebiliyor" dedi.

"Okula yeni adım atmış çocuklar özellikle okula yeni adım attığı süreçte kantinde veya kafeteryada hiç tanımadığı besinleri de görecektir" diyen Alyamaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki çok bilinçli bir ebeveyn grubumuz var, hiçbir paketli gıda, zararlı ürün tükettirmiyordur. Ama çocuk bunları artık öğrenecektir. Kafeteryada almasa arkadaşlarından görecektir ve bunları isteyecektir. Bunlara biraz daha ılımlı yaklaşalım ve beslenme çantamızı daha sağlıklı ürünlerden zengin tutalım. Meyve koymaya özen gösterelim, meyve ve sebze tüketimi çok önemli bu grupta. Küçük çocuklarda özellikle büyüme ve gelişme çağı aktif olacağı için daha çok gelişimini tamamlayan besinler bırakalım. Sütümüzde eksik olmasın, süt ve süt ürünleri bizim için önemli bir besin gurubu. Süt ve süt ürünlerinden gurubundan zengin bir çanta hazırladıktan sonra çocuğun daha çok ne sevdiğine ne istediğine özen göstererek, çocuğun aslında ne tüketeceğini ona sorarak ta karar verelim. Bu işi kolaylaştırmak adına böyle bir yol izliyoruz, çocuğa 3-4 seçenek sunuyoruz, çocukta birini seçmiş oluyor, aslında kendim seçtim düşüncesiyle bizim istediğimiz seçeneklerden birini seçmiş oluyor.”