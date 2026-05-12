Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.979,11 %-1,02
        DOLAR 45,4002 %0,09
        EURO 53,3797 %-0,14
        GRAM ALTIN 6.859,56 %-0,68
        FAİZ 41,92 %0,50
        GÜMÜŞ GRAM 122,80 %-2,24
        BITCOIN 80.868,00 %-1,15
        GBP/TRY 61,5144 %-0,39
        EUR/USD 1,1748 %-0,30
        BRENT 107,25 %2,92
        ÇEYREK ALTIN 11.215,69 %-0,67
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Besler’den 9.4 milyar TL ciro

        Besler’den 9.4 milyar TL ciro

        Besler'in ilk çeyrekteki konsolide cirosu 9,4 milyar TL'ye yükseldi. Brüt kârı 2,5 milyar TL'ye ulaşan Besler, dondurulmuş gıdada ve margarin pazarlarındaki sektör liderliğini koruduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 12:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Besler'den 9.4 milyar TL ciro

        Dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinde SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde Bizim Yağ, Terem, Luna, Yayla, Sabah ve Halk, sürülebilir peynir kategorisinde Ülker Sürmix markalarını bünyesinde barındıran Besler, 2026 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

        Besler’in yılın ilk çeyreğindeki konsolide cirosu, 2025 yılının aynı dönemine göre %3,7 artarak 9,4 milyar TL oldu. Brüt kârı yüzde 2,9 artışla 2,5 milyar TL’ye ulaşan Besler’in, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK), ise yüzde 5,1 artışla 1,3 milyar TL oldu. FAVÖK marjı da yüzde 13,5’e yükseldi. Besler, 2026’nın ilk üç ayında 708 milyon TL ihracat geliri elde etti.

        REKLAM

        Yaklaşık 63 milyon tabakta 20 milyon haneye ulaşan Besler, dondurulmuş gıdada SuperFresh yüzde 34, margarinde ise Bizim Yağ ve Terem markalarıyla toplam yüzde 68,6’luk pazar payı ve üretim gücüyle sektör liderliğini koruduğunu bildirdi

        Yağ kategorisinden elde edilen hasılat 6,1 milyar TL olurken, dondurulmuş gıda ve konserve kategorilerinden elde edilen hasılat ise 3,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

        "GIDA SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ"

        Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç, 2026 yılına güçlü bir finansal performans ve stratejik hedeflerimizle uyumlu bir büyümeyle başlangıç yaptıklarını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

        “Besler olarak öncü markalarımız, verimli üretim anlayışımız ve inovatif ürün portföyümüzle istikrarlı büyüme hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Hem ülkemizde hem de global pazarlarda varlığımızı güçlendirirken, geleceğin gıda ekosistemini şekillendirmek için çalışıyoruz. 2026 yılına Yıldız Holding Gıda Grubu çatısı altında organizasyonumuzu yeniden yapılandırarak güçlü bir başlangıç yaptık. Grup bünyesinde lider şirketlerimiz ve markalarımız ile gıda sektörünün sürdürülebilir dönüşümü için üretimden tedarik zincirine, inovasyondan ürün geliştirmeye uzanan bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de inovasyonu işimizin merkezinde tuttuğumuz ürün portföyümüzü sürekli geliştirirken; güçlü finansal yapımız, yüksek üretim kapasitemiz, Ar-Ge yatırımlarımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla gıda ekosisteminin geleceğine yön vermeye kararlıyız.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB soruşturması: 23 şüpheli adliyede

        "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"