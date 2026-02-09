Best Brands Grup Enerji Yatırım, 5-6 Şubat tarihlerinde talep topladı ve 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtıldı. 802 milyon TL ile şirketin yüzde 29'u halka açılacak olan firmanın halka arz sonuçları merak ediliyor. Peki, Best Brands halka arz sonuçları açıklandı mı?