Beste Açar'dan, İpek Açar Kömürcü'ye: Kızlık soyadın daha uygun

2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar Kömürcü ile merhum sanatçının kızı Beste Açar, 'Anma konserleri' adlı konserlerde babası Kayahan'ın şarkılarını seslendiren İpek Açar Kömürcü ile eşi Alper Kömürcü'ye tepki göstermişti.

Beste Açar; "Çok fazla haber yapılıyor günlerdir. Artık bu konuya bir son vermek istiyorum. Babamın şarkılarını herkes her yerde söylesin. Tek istediğim bu. İpek'i tanıdığımda 17 yaşındaydı ve ömrümün neredeyse çoğu onunla geçti. Benim gönlümün el vermediği ve yaşasaydı babamın da izin vermeyeceği şey yeni eşiyle eski eşini anma konserleri yapıyor olmaları. Babamın ölümünün ardından 'Anma konserleri' adı altında 'Kayahan şarkıları' söylenirken orkestra şefi şimdiki eşi olmamalı. Diğer sahne işlerinde eşler birbiriyle tabii ki olabilir bu çok doğal. Evlilik destek ve birliktir. Onlar da böyle zaten… 'Kayahan konserlerinde' İpek başka bir orkestra şefiyle çalışırsa babam da ben de huzurlu olacağız. Sahnede çizilen resim bana kendimi iyi hissettirmiyor. İpek, ben ve herkes daha çok babamın şarkılarını söylesin. Söylemezsek babam o zaman ölür" demişti.