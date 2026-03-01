Beste Kökdemir oğlunun yüzünü gösterdi
Fazlı Erdinç Çatak ile 3 ay öne Kai Güneş adını verdikleri çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan oyuncu Beste Kökdemir, oğlunun yüzünü gösterdi
Giriş: 01.03.2026 - 12:28
4 Temmuz’da Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen oyuncu Beste Kökdemir, düğünlerinde ilk bebeklerini beklediklerini açıklamış ve oğullarına 'Kai Güneş' adını vereceklerini duyurmuştu.
3 ay önce oğullarına kavuşarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan çiftten aile fotoğrafları geldi.
Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç Çatak, paylaşımlarda oğulları Kai Güneş'in yüzünü de gösterdi.
Kökdemir ile Çatak, aile fotoğraflarına "Coconut çocuk 3 aylık. O büyük biri" ifadelerini not düştü.
