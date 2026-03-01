Canlı
        Beste Kökdemir oğlunun yüzünü gösterdi

        Beste Kökdemir oğlunun yüzünü gösterdi

        Fazlı Erdinç Çatak ile 3 ay öne Kai Güneş adını verdikleri çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan oyuncu Beste Kökdemir, oğlunun yüzünü gösterdi

        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 12:28
        Bebeğinin yüzünü gösterdi

        4 Temmuz’da Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen oyuncu Beste Kökdemir, düğünlerinde ilk bebeklerini beklediklerini açıklamış ve oğullarına 'Kai Güneş' adını vereceklerini duyurmuştu.

        3 ay önce oğullarına kavuşarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan çiftten aile fotoğrafları geldi.

        Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç Çatak, paylaşımlarda oğulları Kai Güneş'in yüzünü de gösterdi.

        Kökdemir ile Çatak, aile fotoğraflarına "Coconut çocuk 3 aylık. O büyük biri" ifadelerini not düştü.

        Bağdat'ta ABD karşıtı gösteri

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölgenin önünde toplandı.(AA)

