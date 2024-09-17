Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BESYO tercih sayfası 2024: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile BESYO tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        BESYO tercih takvimi: ÖSYM ile BESYO tercihleri ne zaman başlıyor?

        YKS kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi'ne giriş için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Parkur sınavlarının sona ermesiyle birlikte, adaylar şimdi BESYO tercih süreçlerini heyecanla bekliyor. Peki, BESYO tercihleri ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte BESYO tercihleri ile ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 23:29 Güncelleme: 17.09.2024 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BESYO tercihleri için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) çerçevesinde yapılan BESYO sınavları tamamlandı. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için üniversitelerin spor programlarına öğrenci alımları, yine ÖSYM'nin düzenlediği merkezi ÖZYES sınavı ile yapılacak. 26 Ağustos'ta sona eren sınavların ardından tercih süreçleri başlayacak. İşte ayrıntılar...

        2

        BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        BESYO tercih tarihleri 2024 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        3

        YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

        Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

        Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansızyerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların MillîEğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni incelemelerinde yarar görülmektedir.

        4

        Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halindeOBP’si yüksek olana öncelik verilecektir.

        Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzeregenel kontenjan, millî sporcu kontenjanı şeklinde olacaktır. Milli sporcu ve engelli aday kontenjanlarındanilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanaaktarılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanda kadın-erkek kontenjan ayrımı olmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Instagram'dan gençlere gizlilik kontrolleri
        Instagram'dan gençlere gizlilik kontrolleri
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        'Kara Liste'de 441'inci
        'Kara Liste'de 441'inci
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı