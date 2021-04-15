Önce oyun sonra sohbet 0:00 / 0:00

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Pandemi nedeniyle tiyatroyu dijitalleştirenler arasına Betül Arım da katıldı. Arım, tek kişilik oyunu 'Dışarıda Hiç Bir Şey Var' ile 17 Nisan saat 21'de tiyatro severlerin evlerine konuk olacak. Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle tiyatroların sahne açamadığı şu günlerde Betül Arım, dijital tiyatro projesiyle izleyicisiyle buluşacak. Mobilet Onlive üzerinden sahnelenecek oyunun ardından Zoom aracılığıyla seyircilerle sohbet edecek.