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Betül Arım'dan 'Dışarıda Hiç Bir Şey Var'

Betül Arım, 'Dışarıda Hiç Bir Şey Var'ı dijital olarak sahneleyecek. Arım, oyun sonrasında seyircilerle sohbet edecek

Betül Arım'dan 'Dışarıda Hiç Bir Şey Var'
Önce oyun sonra sohbet
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HABERTURK.COM

Pandemi nedeniyle tiyatroyu dijitalleştirenler arasına Betül Arım da katıldı. Arım, tek kişilik oyunu 'Dışarıda Hiç Bir Şey Var' ile 17 Nisan saat 21'de tiyatro severlerin evlerine konuk olacak. Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle tiyatroların sahne açamadığı şu günlerde Betül Arım, dijital tiyatro projesiyle izleyicisiyle buluşacak. Mobilet Onlive üzerinden sahnelenecek oyunun ardından Zoom aracılığıyla seyircilerle sohbet edecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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