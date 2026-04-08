Betül Demir: Aşka uzak değilim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Atlas Sineması'nda gerçekleşen 'Kul Dilemma' filminin galasına katılan Betül Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hayatında birinin olmadığı bilinen şarkıcı, özel hayatı hakkındaki sorulara "Uzak değilim aslında, öyle bıraktım. Olursa olur, olmazsa olmaz" yanıtını verdi. Yoğun bir tempoda çalıştığını dile getiren Demir, stüdyodan çıkar çıkmaz galaya geldiğini söyledi.

Yeni şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Betül Demir, önümüzdeki günlerde sahne alacağını ardından Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle bir araya geleceği için heyecanlı olduğunu ifade etti.