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        Haberler Bilgi Yaşam Beyaz kışa renk katıyorlar: Kış aylarında bahçenizi canlandıracak soğuk havalara dayanıklı çiçekler!

        Beyaz kışa renk katıyorlar: Kış aylarında bahçenizi canlandıracak soğuk havalara dayanıklı çiçekler!

        Kış aylarında çiçeklerin solup gitmesi kaçınılmaz bir durum gibi görünse de, doğanın bu zorlu şartlara karşı koyan mucizevi güzellikleri var. Soğuk hava koşullarına dayanıklı çiçekler, hem bahçelerde hem de saksılarda kışın da yaşamaya devam edebiliyor. Eğer kış aylarında da doğanın renklerinden mahrum kalmak istemiyorsanız, işte size en dayanıklı kış çiçekleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:30
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        Soğuk havalara dayanıklı çiçekler hangileri?
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        Kış ayları geldiğinde bahçeler ve balkonlar çoğu zaman solgun bir görünüme bürünse de, soğuk havalara dayanıklı çiçekler sayesinde bu durumu değiştirmek mümkündür. Kış mevsiminde de doğanın renklerini görmek isteyenler için bazı bitkiler soğuğa karşı büyük bir direnç gösterir. İşte kışın güzelliğini koruyan, soğuğa meydan okuyan dayanıklı çiçekler!

        KIŞ MEVSİMİNE DAYANIKLI ÇİÇEKLERİN ÖZELLİKLERİ

        Kış aylarında hayatta kalabilen çiçekler, genellikle soğuğa dayanıklı köklere ve sert yapraklara sahiptir. Bu bitkiler, düşük sıcaklıklara karşı adaptasyon geliştirmiş olup don olaylarına karşı dirençlidir. Ayrıca çoğu kış çiçeği, yıl boyunca belirli aralıklarla çiçek açarak mevsimsel geçişleri daha estetik hale getirebilir.

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        KIŞ MEVSİMİNDE AÇAN EN POPÜLER ÇİÇEKLER

        KARDELEN (GALANTHUS)

        Kışın en ikonik çiçeklerinden biri olan kardelen, soğuk havada bile açan zarif beyaz çiçeklere sahiptir. Genellikle karın arasından çıkmasıyla bilinir.

        SİKLAMEN (CYCLAMEN)

        Pembe, kırmızı ve beyaz renklerde çiçek açan siklamen, soğuğa dayanıklı yapısıyla bilinir ve özellikle saksılarda tercih edilir.

        ÇUHA ÇİÇEĞİ (PRIMULA)

        Canlı renkleriyle dikkat çeken çuha çiçeği, soğuk havaya dayanıklı yaprakları sayesinde kışın da açmaya devam eder.

        KASIMPATI (CHRYSANTHEMUM)

        Sonbahar ve kış aylarında açan kasımpatı, pek çok farklı renkte bulunabilir ve düşük sıcaklıklara karşı dirençlidir.

        ARAP YASEMİNİ (JASMINUM NUDIFLORUM)

        Sarı çiçekleriyle bilinen bu yasemin türü, kış mevsiminde bile çiçek açarak doğaya neşe katar.

        KIŞA DAYANIKLI ÇİÇEKLERİN BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

        Soğuğa dayanıklı çiçeklerin sağlıklı büyümesi için bazı temel bakım kurallarına dikkat etmek gerekir:

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        Toprak Seçimi: İyi drenaj sağlayan, besin açısından zengin toprak kullanımı, çiçeklerin kış mevsiminde sağlıklı kalmasını sağlar.

        Sulama: Kış aylarında toprak daha geç kuruduğu için sulama sıklığı azaltılmalıdır. Aşırı sulama, kök çürümesine yol açabilir.

        Gübreleme: Bitkilerin dayanıklılığını artırmak için potasyum ve fosfor açısından zengin gübreler kullanılabilir.

        Koruma Önlemleri: Çok sert don olayları yaşanan bölgelerde, bitkileri malç ile örtmek veya rüzgardan korunaklı alanlarda yetiştirmek faydalıdır.

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