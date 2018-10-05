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Beyaz Masa 1.25 TL'nin üzerinde ekmek satan yerin konumunu istedi

İki aydır İstanbul'da 1.5 liradan satılan ekmeğin fiyatı da tartışma yaratıyor. Beyaz Masa, vatandaşlardan ekmek fiyatının 1-1.25 liranın üzerinde satıldığı yerleri konum atarak ihbar etmesini istedi

05.10.2018 - 07:45 | Güncelleme: Genel

İstanbul’da 200 gramlık ekmeğin 1 lira, 250 gramlık ekmeğin de 1.25 liradan satılması gerektiğini açıkladıktan sonra bu açıklamalarını Twitter’a taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’e yüzlerce vatandaş yanıt verdi. Vatandaşlar İstanbul’da aylardır 200 gramlık ekmeğin 1.25 liradan, 250 gramlık ekmeğin de 1.5 liradan satıldığını belirtti.

ŞİLE'DE EKMEK 2 LİRA

Milliyet gazetesinden Ebru Sungur'un haberine göre kimi vatandaşlar da Şile’de ekmeğin 2 lira olduğunu, Halk Ekmek satış noktası da bulunmadığını dile getirdi. Bazı paylaşımlara Beyaz Masa’nın da etiketlenmesi üzerine Beyaz Masa bunlara yanıt vererek vatandaşlardan ekmek fiyatının 1-1.25 liranın üzerinde satıldığı yerleri konum atarak ihbar etmesini istedi.

2 AYDIR EKMEK ZAMLI

İstanbul’da ekmek fiyatları 27 Temmuz’da zamlanmış, Ticaret Bakanlığı’nın zam yapılmayacağını duyurmasına rağmen 200 gramlık ekmek 1.25 liradan, 250 gramlık ekmek de 1.5 liradan satılmaya başlanmıştı. Bu hafta başında başkentte fırıncılar ekmeğe zam olacağını, ardından da Ticaret Bakanlığı zamma izin vermediğini açıkladı. İstanbul’da da zamma izin verilmediği halde fiilen fiyatın yükseldiği basında yer almıştı. Bunun üzerine önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi ekmek fiyatına ilişkin açıklama yaptı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 52 saniye önce
    Yetkililer ekmek yemiyor galiba :rofl:
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