BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Beyaz Saray Düştü (White House Down), Başkent Polisi olarak görev yapan John Cale’in (Channing Tatum) hikayesini anlatıyor. Cale, en büyük hayali olan ABD Başkanı James Sawyer’ı (Jamie Foxx) korumak için Gizli Servis’e başvurur, ancak başvurusu reddedilir. Bu haberi kızı Emily’ye (Joey King) söyleyerek onu hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Cale, kızı ile birlikte Beyaz Saray’ı gezmeye karar verir. Ancak baba-kız tur sırasında, ağır silahlarla donanmış paramiliter bir grup tarafından Beyaz Saray ansızın işgal edilir. Hükümetin kaosa sürüklendiği bu ortamda, John Cale’in zamana karşı yarışarak hem kızını, hem başkanı, hem de ülkeyi kurtarması gerekmektedir. Film, aksiyon dolu sahneleri, duygusal baba-kız ilişkisi ve politik gerilim unsurlarıyla izleyicilere soluksuz bir deneyim sunuyor.