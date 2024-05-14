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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Gazze'de yaşananların soykırım olduğuna inanmıyoruz

        Beyaz Saray: Gazze'de yaşananların soykırım olduğuna inanmıyoruz

        Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. Türkiye de bu davaya müdahil olmaya karar verdi. ABD ise Gazze Şeridi'ndeki saldırıların "soykırım olduğunu düşünmediklerini" bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 01:51 Güncelleme: 14.05.2024 - 01:51
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        ABD: Gazze'de soykırım yok
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        ABD'de Joe Biden yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "soykırım olduğuna inanmadığını" açıkladı.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basın toplantısında konuştu.

        Sullivan, yüzde 70'e yakını çocuk ve kadınlardan oluşan 35 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için "Gazze'de olup bitenlerin bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu öneriyi kesin bir şekilde reddettiğimiz kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

        "Soykırım için niyete odaklanmayı içeren uluslararası kabul görmüş terimi kullanıyoruz." şeklinde konuşan Sullivan, bu konuda UAD'de İsrail'e karşı açılan soykırım davasında hukuki analizle desteklenen bir sunum yaptıklarını da kaydetti.

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        Sullivan, öte yandan, İsrail'e saldırılarında sivillere zarar vermemek için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulunarak, "İsrail'in masum sivillerin korunması ve refahını sağlamak için daha fazlasını yapabileceğine ve yapması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

        SOYKIRIM DAVASI

        Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

        Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapıldı.

        Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze’deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze’deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetti.

        Divan, Güney Afrika’nın 6 Mart’ta yaptığı ek tedbir talebi üzerine 28 Martta, İsrail’den Gazze’ye acilen ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılmasını sağlamasını, Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesi gerektiğini ve ek tedbirlere ilişkin aldığı önlemleri 1 ay içerisinde mahkemeye bir raporla sunmasına karar verdi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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