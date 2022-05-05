Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü: Karine Jean-Pierre 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

ABD Başkan Joe Biden bugün yaptığı açıklamada, Jan Psaki'nin beklenildiği gibi 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacağını, yerine Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Karine Jean-Pierre'i seçtiğini söyledi.

Psaki, Başkan'ın açıklamasının ardından Twitter'da, Jean-Pierre'in Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapan ilk siyah kadın ve ilk LGBTQ+ olacağını söyledi.

Jean-Pierre'in Beyaz Saray'a deneyimi, yetenekleri ve güvenilirliği ile hizmet ettiğini belirten Biden, "Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasına terbiye, saygı ve nezaketi geri getirerek bir standart oluşturmuştu. Jen'e Amerikan halkıyla doğrudan ve düzgün iletişimini sürdürürken esprili tavrını da devam ettirdiği için teşekkür ederim." mesajını verdi.

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'daki işinden çıkarılan Anita Dunn'un da Biden'ın başdanışmanı olacağı aktarıldı.