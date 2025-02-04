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        Haberler Dünya Beyaz Saray 'israf' diye nitelediği USAID finansmanlarının adreslerini ifşa etti | Dış Haberler

        Beyaz Saray 'israf' diye nitelediği USAID finansmanlarının adreslerini ifşa etti

        ABD yönetimi, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen dış yardımların dünya genelinde harcandığı alanları açıkladı. Listede Sırbistan'dan Vietnam'a, Guatemala'dan Mısır'a birçok ülkedeki çeşitli kuruluşlar yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:08
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        Trump, ABD Kalkınma Ajansı'nın finansmanını ifşa etti
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        Beyaz Saray'dan yapılan, "USAID'de israf ve kötüye kullanım derinlerde" başlıklı açıklamada, USAID'in onlarca yıldır vergi mükelleflerine hesap vermediği kaydedildi.

        "Kökleşmiş bürokratların neredeyse hiçbir denetime tabi olmayan gülünç ve çoğu durumda kötü niyetli projelerine" büyük miktarda para aktardığı belirtilen açıklamada, USAID finansmanlarının kullanım alanları örneklendirildi.

        Buna göre Sırbistan'ın iş yerleri ve iş topluluklarında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı geliştirmek için 1,5 milyon dolar, İrlanda'da bir "DEI müzikali"nin prodüksiyonu için 70 bin dolar harcandığı bildirildi.

        Vietnam'a elektrikli araçlar için 2,5 milyon dolar, Kolombiya'da "transseksüel opera" için 47 bin dolar, Peru'da "transseksüel çizgi roman" için 32 bin dolar harcandığına dikkat çekildi.

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        Guatemala'da cinsiyet değişikliği ve "LGBT aktivizmi" için 2 milyon dolar, Mısır'da turizmi finanse etmek için 6 milyon dolar kullanıldığı bildirildi.

        Terör örgütleriyle bağlantılı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu iddia edilen bir derneğe yüz binlerce dolar, Wuhan laboratuvarında araştırma yapan "EcoHealth Alliance" kuruluşuna milyonlarca dolar ödendiği aktarıldı.

        Finansmanın, Suriye'deki El Kaide bağlantılı savaşçılara giden yüz binlerce yemek ile gelişmekte olan ülkelerde "kişiselleştirilmiş" doğum kontrol cihazlarının basımı için kullanıldığı belirtildi.

        Afganistan'daki haşhaş ekimi ve eroin üretimini desteklemek için kullanılan sulama kanalları, çiftçilik ekipmanları ve gübre için "Taliban'a fayda sağlayacak" yüz milyonlarca dolar verildiği kaydedildi.

        Listenin uzayıp gittiğine ve bunun "onlarca yıldır" meydana geldiğine işaret edilen bildirinin sonunda ise "Başkan Trump yönetiminde israf, dolandırıcılık ve suistimal artık son buluyor" denildi.

        USAID ile ilgili tartışmalar

        ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

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        Kararnamede, ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

        Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorundan dolayı geçen hafta çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuş, ajansın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.

        Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

        Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımları durdurmasının, bazı hayati programlar üzerinde anında etki oluşturduğunu belirtmişti.

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