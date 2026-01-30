'Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan' seyirciyle buluşmaya devam ediyor

Çağdaş tiyatronun en çarpıcı ve özgün metinlerinden biri olarak kabul edilen “Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan”, Türkiye’de seyirciyle buluşmaya devam ediyor. İranlı yazar Nassim Soleimanpour’un kaleme aldığı ve ilk kez sahnelendiği 2011 yılından bu yana dünya çapında bir fenomene dönüşen oyun, alışılmış tiyatro anlatısının tüm güvenli alanlarını bilinçli olarak terk eden yapısıyla dikkat çekiyor.

“Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan”, klasik tiyatro üretim süreçlerini neredeyse tamamen dışlayan bir form üzerine kurulu. Oyun provasız, yönetmensiz ve dekor kullanılmadan sahneleniyor. En belirleyici özelliği ise, sahneye çıkan oyuncunun metni daha önce hiç okumamış olması. Oyuncu, oyunun başında mühürlü bir zarfı açarak metni ilk kez seyirci karşısında okuyor ve anlatı, o an sahnede kuruluyor. Bu tercih, tiyatroyu tekrar edilebilir bir gösteri olmaktan çıkarıp, anı yaşanan bir deneyime dönüştürüyor.

REKLAM

Metin, otorite, itaat, bireysel sorumluluk, özgürlük ve seçim kavramlarını yalın ama sarsıcı bir dille ele alıyor. Seyirciyi pasif bir izleyici konumunda bırakmayan oyun, izleyenleri doğrudan anlatının etik ve politik sorularıyla yüzleştiriyor. Minimalist yapısına rağmen güçlü bir dramatik gerilim kuran “Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan”, tiyatronun yalnızca sahnede olan biteni değil, seyircinin zihninde devam eden bir düşünce alanı olduğunu hatırlatıyor.

Yazar Nassim Soleimanpour’un, ülkesinden çıkamadığı bir dönemde kaleme aldığı bu metin, bireysel bir hikâyeden yola çıkarak evrensel bir dile ulaşıyor. Bu yönüyle oyun, hem kişisel hem de politik bir anlatı olarak çağdaş tiyatro literatüründe özel bir yerde duruyor. Bugüne kadar 30’dan fazla dile çevrilen ve dünyanın dört bir yanında sahnelenen eser, farklı kültürlerde benzer bir etki yaratmayı başarıyor. Türkiye sahnelerinde oyunun bir diğer ayırt edici özelliği ise, her temsilde farklı bir oyuncunun sahne alması. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasından tanınan isimlerin yorumlarıyla sahnelenen oyun, bu değişken yapı sayesinde her akşam farklı bir atmosfer ve ritim kazanıyor. Oyuncunun metinle ilk kez sahnede kurduğu ilişki, izleyici için de beklenmedik ve canlı bir deneyim yaratıyor. “Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan”, DasDas Sahne’de mart ayı boyunca farklı tarihlerde sahneleniyor. Oyun programı kapsamında; 7 Mart’ta Sarp Apak ve Alper Kul, 8 Mart’ta Canan Ergüder ve Esra Dermancıoğlu, 14 Mart’ta Erdem Şenocak ve Nezaket Erden, 15 Mart’ta ise Tilbe Saran ve Bora Akkaş sahne alıyor. Her temsilde farklı bir oyuncunun metni ilk kez seyirci karşısında okuduğu bu yapı, oyunu her akşam yeniden kurulan canlı bir deneyime dönüştürüyor.