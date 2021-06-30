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Haberler Fiskos Beyazıt Öztürk: Babam Ali Rıza Öztürk'ün vefatı beni hırslandırdı - Magazin haberleri
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Beyazıt Öztürk: Babamın vefatı beni hırslandırdı

Sunucu Beyazıt Öztürk'ün yıllar önce bir programda babasının vefatıyla ilgili yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Öztürk, "Babamın o gece vefat etmesi, bende hırs ve isyana dönüştü. O isyanlar beni bugünlere getirdi" ifadelerini kullandı

Beyazıt Öztürk: Babam Ali Rıza Öztürk'ün vefatı beni hırslandırdı - Magazin haberleri

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün (52) 1999'da Yasemin Bozkurt'un sunduğu "Yasemin'in Penceresi" programında yaptığı konuşma, yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.

Öztürk, emekli polis memuru babası Ali Rıza Öztürk'ün vefat ettiği hastanede son gecesini şu sözlerle anlatmıştı:

Babam Gebze Devlet Hastanesi'nde özel bir odada kalıyordu. Doktorlar "Kurtulamaz" demişti... 9 ya da 11 Temmuz'da Gemlik'teki zengin bir işadamının kızının düğünü vardı. Aynı zamanda milletvekilliği de yaptı bu kişi. Hastane, düğünde herhangi bir aksilik yaşanır, yararlanan olursa korkusuyla yer açtı. Babamı da inanılmaz kötü bir odaya geçirdiler. Babamın o gece vefat etmesi, bende hırs ve isyana dönüştü. O isyanlar beni bugünlere getirdi. Bunları yaşamamalıydı. Çünkü babam, 25 sene boyunca Türkiye Polis Teşkilatı'na hizmet verdi.

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