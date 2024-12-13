"Beyin çürümesinin ilacı dijital detoks yapmak"

Psikolog Aybige Üstüner, "Sürekli ve gereksiz içerik akışı, bireylerin düşünme becerilerini ve odaklanmalarını olumsuz etkileyerek zihinsel uyuşukluğa yol açıyor” diyerek, özellikle gençlerde bu durumun daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Sosyal medya kullanımının beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerine dair açıklamalarda bulunan Üstüner, "Sosyal medya, sürekli bilgi akışıyla birlikte beyin üzerinde aşırı yük oluşturur. Bu da düşünme süreçlerini daha yüzeysel hale getirir, derinlemesine düşünmeyi zorlaştırır ve odaklanma kapasitesini zayıflatır. Gençler, bu etkileri daha yoğun şekilde hissediyor" dedi.

REKLAM "GERÇEKLE ETKİLEŞİMİN AZALMASI DENGEYİ BOZUYOR" Aşırı ekran kullanımının beyin fonksiyonlarında uyumsuzluklar ve duygusal dengesizlikler yaratabileceğine değinen Üstüner, “Uzun süre sosyal medya kullanımı, beynin işlevlerini olumsuz etkileyebilir ve kişilerin gerçek dünyadaki etkileşimlerini zayıflatabilir” dedi. Sosyal medyanın uzun vadeli etkileri arasında, dikkatin dağılması, anksiyete, depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarının artışı ve bilişsel işlevlerdeki zayıflama bulunduğunu açıklayan Üstüner, sosyal medya kullanımını sınırlamanın ve dijital detoks yapmanın bu sorunları engellemeye yardımcı olabileceğini belirtti.