Beyin kanaması sonrası konuşma yetisini kaybetmişti

Geçirdiği beyin kanaması sonrası konuşma ve hareket yeteneklerini yitiren 22 yaşındaki ABD’li Ousmane Diallo, 9 ay boyunca tedavi gördüğü Amerika’da istediği sonucu alamayınca ailesi ile birlikte İstanbul’a geldi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde robotik tedavi ve beyin uyarımı uygulanan Ousmane, multidisipliner ve yoğun bir tedavi gördü. Nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, konuşma-yutma terapisi gibi farklı disiplinlerin ortak çalışması sayesinde ABD’li genç, bir yıl içerisinde hayata yeniden tutunarak konuşma ve hareket kabiliyetlerini büyük ölçüde geri kazandı.

"OĞLUMU GÜVENİLİR ELLERE EMANET ETMENİN HUZURUNU YAŞADIM"

Oğlunun aldığı tedaviden ve geldiği noktadan çok memnun olduğunu dile getiren Ousmane Diallo’nun annesi Adja Sakho, “5 Şubat 2024’te oğlumu tedavi için getirdim. Ousmane, geçen yıl şubat ayında aniden bayılarak yere düşmesinin ardından beyin felci geçirdi. Aslında üniversitede okuyan, aktif bir gençti. Tedavisine ilk 9 ay Amerika’da devam edildi ancak Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin gelişmişliği sebebiyle burada sürdürmeyi tercih ettik. Babam önceden hastaneleri gezdi, ben de araştırma yaparken bize hızlı ve detaylı geri dönüş sağlayan hastaneyi tercih ettik. Özellikle Dr. Fatma Hanım’ın yürüttüğü konuşma terapisi sayesinde üç ay gibi kısa bir sürede büyük ilerleme kaydettik. Bu durum bizi çok motive etti. Ardından Dr. Mehmet Ağırman ve ekibinin desteğiyle Ousmane’ın hareket kabiliyetinde ve robotik tedavisinde ciddi aşama sağladık. Oğlumun medikal sürecinin zaman alacağını biliyor olsak da ulaşılan noktadan çok memnunuz. Oğlumu güvenilir ellere emanet etmenin huzurunu yaşadım. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçten çok mutluyum ve minnettarım” diye konuştu.

REKLAM

"BUNLAR OLDUKÇA YENİLİKÇİ YÖNTEMLER"

Ousmane için yenilikçi yöntemler uygulayarak başarıya ulaştıklarını söyleyen Nöroloji Anabilimleri Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, “Ousmane bir beyin kanaması sonrası ortaya çıkan ağır bir tabloyla kliniğimize geldi. Fizik tedavi ile ortaklaşa tedavi yürüttük. Onlar işin fizyoterapi kısmını üstlenirken biz de beyin uyarımı ile onlara destek olduk. İki ana konu üzerinden ilerledik. Bunlardan bir tanesi zihinsel yeteneklerinin normal hale dönüştürülmesi. İkincisi ise özellikle yürüme ve denge durumunun tekrar kazanılması. Biz Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMS) ve Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDCS) gibi cerrahi müdahale gerektirmeyen sinir düzenlemesi yöntemleri kullanıyoruz. Bunlar beynin bozulmuş olan bir tür network aktivitesini tekrar düzenlemeye dayanıyor. Bu tür tedaviler son zamanlarda özellikle fizyoterapi gibi rehabilitasyon içeren yöntemlerle beraber kullanılıyorlarsa daha etkili oluyorlar. Burada uyguladığımız tedavi beynin zaten var olan birtakım salınımlarını düzenlemeye yönelikti. Bunlar oldukça yenilikçi yöntemler ama sonuçta hastamızdaki başarının da anahtarı olan şeyler. Konuşmasındaki o titreklik ciddi anlamda düzeldi. Bilinç düzeyi ve zihinsel yetenekleri normale döndü. Hatta burada biraz Türkçe de öğrendi. İşlerini kendi yapabileceği kadar kollarını kullanabilir hale geldi. Yürümesi de büyük ölçüde bir düzelme gösterdi” dedi.