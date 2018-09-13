Sosyal medyada paylaşılan dedektif testleri ilgi görüyor
13.09.2018 - 12:36 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Bazı bulmacalar çok kolay gibi gözükse de ufak bir dikkatsizlik sonucu yanılmalara sebep olur. İşte biraz dikkatle kolayca çözülebilecek testler!
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BİR ARİSTOKRATIN ÖLDÜRÜLMESİ
George Smith pazar akşamı öldürülmüştü. Öldürüldüğü akşam evinde 5 kişi daha vardı. Bu kişiler Bay Smith’in karısı, kişisel aşçısı, bir uşağı, bir hizmetçi ve bir bahçıvandı ve es sakinleri Dedektif Stevens’a o akşam cinayet sırasında ne yaptıklarını anlattılar.
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Bayan Smith şöminenin yanında kitap okuyordu. Aşçı kahvaltıyı hazırlıyordu. Uşak oturma odasındaki işçilere talimat veriyordu. Hizmetçi bulaşıkları yıkıyordu. Bahçıvan serada bitkileri sulamaktaydı.
Bütün konuşmalardan hemen sonra, dedektif katili tutukladı. Katil kimdi ve Stevens suçluyu nasıl buldu?
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CEVAP
Suçlu aşçıydı. Cinayet akşam işlendi fakat aşçı kahvaltı hazırladığını söyledi.
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SUÇLUNUN ARABASI HANGİSİ?
Dedektif Bay Stewens'ın kaçak bir mahkumu bulması gerekiyordu. Suçlunun bu evlerden birinde saklandığını biliyordu. Ama suçluyu korkutup kaçırmamak için kesin adresi bilmek zorundaydı. İlk önce bir drone yardımıyla evlerin fotoğrafını çekti. Fotoğrafa baktığı zaman suçlunun nerede olduğunu anladı.
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Suçlu neredeydi ve dedektifin onu bulmasına ne yardım etti? 15 saniyeniz var! Zamanınız başladı.
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CEVAP
Katil A evindeydi. Gördüğünüz gibi yakındaki araba yola bakacak şekilde park etmiş olan tek arabaydı. Bu suçlunun hızlı bir şekilde kaçmasını sağlardı.
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DEDEKTİFİN TRAJEDİSİ
Bir sabah dedektif karısıyla tartıştı, cep telefonu ve anahtarlarını almadan evden çıktı. Akşam saatlerinde eve döndüğünde, evde bir meslektaşını korkmuş haldeki karısını ve öldürülmüş bir adam buldu. Stevens'ın karısı olayı anlattı:
“Kapı zilini duyduğumda oturma odasında oturuyordum. Kocam olduğunu düşündüm ve kapıyı açtım. Ama hırsız beni itti ve ben de onu bıçakladım”
Dedektif polisin karısını tutuklamayı emretti çünkü karısı onu öldürmeyi planlamıştı. Dedektif bunu nasıl anladı?
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CEVAP
Ne yazık ki kadın gerçekten de kocasını öldürmeyi planlamış. O, kapıyı açmaya elinde bıçakla gitti, çünkü kapıdakinin kocası olduğunu düşündü.
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'ARKADAŞÇA' BİR CİNAYET
Mary ve Ben dört arkadaşıyla birlikte yaşardı. Bir gün Ben eve geldi ve Mary’i bir kanapede ölü buldu. Polisi aradı. Dedektif geldi ve Mary’nin öldürülmesinin üzerinden çok zaman geçmediğini fark etti. 4 arkadaşını sorguladı. Anlattıkları şöyleydi:
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Mia mutfaktaydı ve eve 2 saat önce gelip mutfağa gittiğini söyledi.
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John bahçede kitap okuyordu. O gün oradan ayrılmadığını söyledi.
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Jennifer 3 saattir havuzda yüzdüğünü söyledi.
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Jane odasında resim yapıyordu. Dedektif bir anda herkesten ellerini göstermelerini istedi ve kendisine kimin yalan söylediğini hemen anladı. O kişi kimdi? Dedektif suçluyu nasıl buldu?
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CEVAP
Katil Jennifer’dı çünkü eğer o kadar uzun süre havuzda kalmış olsaydı, avuçlarındaki deri kırışmış olurdu.
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KAN BAĞI
Bir milyoner kendi evinde alnından vuruldu. Dedektif Stevens milyonerin evde olan üç oğlu Jack, John ve James ile konuştu. Jack o gece John’un yani babalarının resmi bir resepsiyonda bulunduğunu söyledi. Eve geldiler ve oturma odasına gittiler. Babası önden girdi, sonra John ve Jack girdi. Babası merdivenlerden çıkınca James oturma odasına gitti ve babasını vurdu. John Jack’in söylediklerini doğruladı. James o gece arkadaşlarını ziyaret ettiğini söyledi. Eve geldiğinde babası ölmüştü. Ancak dedektif bu hikayeye inanmadı. Peki Stevens olayı nasıl çözdü?
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CEVAP
John ve Jack yalan söylüyordu. Eğer James babasını öldürmüş olsaydı mermi enseye isabet ederdi. Çünkü babaı üst kata gitmek istemişti. Ancak yara alnındaydı.
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ROMANTİK YOLCULUK
Bay ve Bayan Clyde dağlara bir geziye gitti. Ama iki gün sonra Bay Clyde eve yalnız döndü. Polise gitti ve Bayan Clyde’ın düşüp öldüğünü söyledi. Ertesi gün Dedektif Stevens Bay Clyde’ı ziyaret etti ve karısını öldürdüğü için onu tutukladı. Clyde suçunu itiraf etti ve dedektife kendisinin katil olduğunu nasıl anladığını sordu. Dedektif sadece bir seyahat acentesini aradığını ve bazı bilgiler istediğini söyledi. Seyahat acentesi dedektife ne demişti?
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CEVAP
“Bay Clyde dağlara iki uçak bileti alıp sadece bir dönüş bileti aldı.”
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YALANCI
Bir adam polise, işten eve döndüğü zaman karısının cesedini salonun ortasında bulduğunu söyledi. Görünüşe göre silahını masasında bulduğunu ve karısının kendini vurduğunu söyledi. Ancak polis adamın yalan söylediğini anlamıştı. Polis bunu nasıl bildi?
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CEVAP
Polis adamın kemerine bağlı boş bir tabanca kılıfı olduğunu fark etti.
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KATİL KİM?
Ünlü dedektifimiz hastanede bekleme salonunda doktorla cinayet hakkında konuşuyordu. O esnada dehşete düşmüş bir kişi “Birisi karımı vurdu” diye hastaneye doğru koşarak geldi. Dedektif adamdan ona her şeyi anlatmasını istedi. Kahyası Bay Clark’ı arayıp karısının başına korkunç bir şey geldiğini ve yoğun bakım ünitesinde olduğunu söyledi. Bay Clark haberin ardından derhal telefonu kapattı ve iş yerinden ayrılarak hastaneye gitti.
Bay Clark hikayesini bitirdiğinde, dedektif cinayete teşebbüs suçundan onu tutukladı. Bunu neden yaptı?
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CEVAP
Aslında, Bay Clark karısının silahla vurulduğunu bilmiyordu. Kahyası sadece karısına kötü bir şey olduğunu söylemişti. Hiç ateşli silahtan bahsetmemişti.
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SÜPERMARKETTEKİ HIRSIZ KİM?
Süpermarkette çeşitli zamanlarda hırsızlık olayları yaşanmaktadır. Ocak ve nisan aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekilde. (Cevaplar aşağıda)
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Nisan 2017
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Güvenlik görevlileri görüntülere bakar bakmaz hırsızı tespit eder. Peki hırsız kimdir?
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CEVAP
Hırsız hamile kadındır. Çünkü ocak ayındaki görüntüde 5-6 aylık hamile olduğu görünen kadının görüntüsü Haziran'a kadar hiç değişmemiştir.
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POLİS NEDEN BAYAN SMİTH'I TUTUKLADI?
Bayan Smith polise antika gerdanlığının kayıp olduğunu ihbar eder. Polis olay yerine geldiğinde penceredeki kırık dışında eve nereden girildiğine dair bir iz bulamaz. Ancak evin içi tamamen karışmış haldedir. Ertesi gün polis Bayan Smith'i tutuklar. Polis neden Bayan Smith'i tutuklamıştır?
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CEVAP
Bayan Smith polise yalan söylüyordur. Çünkü eğer cam dışardan kırılmış olsaydı parçaların içeri doğru düşmesi gerekirdi. Ancak evin içinde hiç cam kırığı yoktur dolayısıyla cam içerden dışarı doğru kırılmıştır.
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JACK HÜCREDEN NASIL KAÇAR?
Jack zemini toprak bir hücrede mahsur kalır. Hücredeki pencere ulaşılamayacak kadar yüksekte olduğu için dışarı çıkamaz. Ayrıca adamın etrafında bir kürekten başka hiçbir şey yoktur. Yiyecek ya da içeceği de olmayan Jack'in hücreden kaçması için iki gün süresi vardır aksi durumda ölecektir. Jack bu hücreden nasıl kaçar?
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CEVAP
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CİNAYETİ KİM İŞLEDİ?
Okulun açılışının ilk günü coğrafya öğretmeni öldürülür. Polisin elindeki şüpheliler ise bahçıvan, matematik öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, okul müdürüdür.
Matematik öğretmeni yıl ortası sınavlarını hazırladığını, Bahçıvan çalıları budadığını, Beden eğitimi öğretmeni basketbol oynadığını, Okul müdürü odasında olduğunu söyler. Polis bu ifadelerden hemen katili hemen bulur. Peki katil kimdir?
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CEVAP
Katil matematik öğretmenidir. Çünkü olay okulun ilk günü oluyor. Matematik öğretmeni ifadesinde yıl ortası testlerini hazırladığını söylemişti.
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POLİS KATİLİ NASIL BULDU?
Yaşlı bir adam şehrin dışındaki evinde yalnız başına yaşamaktadır. Bir cuma günü postacı kapısını çaldığında kapıyı kimsenin açmadığını görür. Postacı adamı merak eder ve camdan baktığında yaşlı adamın kanlar içinde yerde yattığını görür. Polis olay yerinde salı gününün gazetesini, 2 şişe sıcak ve 1 şişe soğuk süt bulur. Bu ipuçlarından sonra polis katili yakalar. Polis katili nasıl bulmuştur?
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CEVAP
Katil gazete taşıyıcısı. Çünkü çarşamba ve perşembe günü evde gazete okuyacak kimsenin olmadığını biliyordu.
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4 KİŞİ ARASINDAN KATİL KİM?
Pazar günü öğleden sonra zengin bir adam evinde öldürülür. Cinayet anında evde sadece 4 kişi vardır. Polis şüphelilere o sırada ne yaptıklarını sorduğunda;
Hizmetçi, masayı topladığını Eşi, kitap okuduğunu Aşçı, kahvaltı hazırladığını Bahçıvan, çiçekleri suladığını söyler. Bu ifadelerin ardından polis katili tespit eder ve tutuklar.
Katil kimdir ve polis bu olayı nasıl çözmüştür?
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CEVAP
Katil aşçı. Çünkü öğleden sonra kahvaltı hazırladığını söyleyerek yalan ifade vermiş ve kendini ifşa etmiştir.
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İKİSİ DE AYNI ELMAYI YEDİ! KATİL NASIL ÖLMEDİ?
Seri katil kurbanını evine davet eder ve birlikte akşam yemeği yerler. Yemeğin ardından katil kurbanına bir elma uzatır. Kurban önce elmayı yemek istemez. Ardından katil elmayı ikiye bölerek yarısını kurbanına ikram eder yarısını kendi yer. Böyelikle onun güvenini kazanır. Kurbanı elmadan ilk ısırığı alır almaz ölür.
Eğer ikisi de aynı elmadan yediyse katil nasıl hayatta kaldı?
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CEVAP
Katil bıçağın sadece bir yüzüne zehir sürmüştür. Böylelikle hayatta kalmıştır.
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KATİLİN KİM OLDUĞUNU POLİS NASILÖĞRENDİ?
Ünlü bir kimyager labarotatuvarında ölü bulunur. Polis 5 şüphelinin cinayetle ilgisi olabileceğini düşünmektedir: Felice, Joshua, Nicolas, Nathan ve Peter. Polis ayrıca cesedin yanında ölmeden önce kimyager tarafından yazılmış gizemli bir not bulmuştur. Notta; "26-3-58/28-27-57-16" yazmaktadır. Bu notu okuyan polis katillerin kim olduğunu hemen tespit eder. Katillerin kim olduğu sonucuna polis nasıl ulaşmıştır?
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CEVAP
Kimyager ölmeden önce katillerinin isimlerini periyodik tablodaki elementlerin atom numaralarına göre kodlamıştır:
26-Fe, 3-Li, 58-Ce Felice
28-Ni, 27-Co, 57-La, 16-S Nicolas
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POLİS YALANI NASIL ORTAYA ÇIKARDI?
Bir adam çalışma odasında ölü bulunur. Onu bulan arkadaşına olay sorulduğunda, "Arkadaşını görmeye evine giderken odanın ışıklarını açık gördüğü için dışarıdan cama doğru yaklaşıp bakmak istediğini, camdaki buğuyu sildiğinde içeride arkadaşını yerde yatar halde gördüğünü ve hemen kapıyı kırarak eve girdiğini" ifadesini verir. Polis ölü adamın arkadaşının yalan söylediğini hemen tespit eder.Peki polis yalanı nasıl ortaya çıkarmıştır?
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CEVAP
Camlar ısı değişiminden dolayı içeriden buğulanır. Arkadaşının evin dışından camdaki buğuyu silmesi imkansızdır.
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ÇOCUĞUN ANNESİ KİM?
Odada oturan iki kadından biri yerdeki çocuğun annesi. Peki çocuğun annesi kim?
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CEVAP
Yeşil kıyafetli kadın çocuğun annesi. Çünkü sandalyedeki oturuşu ve ayaklarının duruşu çocuğunu koruma iç güdüsünde olduğunu gösteriyor. Ayrıca, küçük çocuklar bir aktivite yaparken genellikle annelerine yüzleri dönük halde olurlar. Çocuk bu karede yeşil kıyafetli kadına dönük oturmuştur.
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HER ZAMAN ZARARSIZ HAPI NASIL SEÇİYOR?
Seri katil kurbanlarını hep aynı yöntemle öldürüyor. Önce onları kaçırıp soyuyor ve önlerine iki tane hap koyuyor. Bu haplardan bir tanesinin zehirli bir tanesinin ise zararsız olduğunu söyleyip seçmesini istiyor. Kurbanın seçmediği diğer hapı ise kendisi yutuyor. Kurban her seferinde zehirlenerek ölüyor. Seri katil her defasında zararsız hapı nasıl seçmeyi başarıyor?
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CEVAP
İki hap da zararsız ama kurbanın önündeki su zehirli.
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KADIN NASIL ÖLMEDİ?
Sıcak bir günde, bir kadın ve bir erkek restoranda 5 tane buzlu içki siparişi veriyor. İçkilerden 4 tanesini kadın hemen içiyor. Bir tanesini ise adam içiyor. Adam daha sonra içkiden zehirlenerek ölüyor. Doktor içkilerin hepsinin zehirli olduğunu söylüyor. Aynı içkilerden 4 tane içen kadın nasıl ölmedi?
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CEVAP
Zehir buzdadır. Kadın içkileri buzlar erimeden, hemen içtiği için ölmemiştir.
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İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ?
Adamın biri yanında silah, çanta ve teyple ölü bulunuyor. Polis teypteki son kaydı dinlemek için "Play" tuşuna bastığında, "Bu hayattan çok yoruldum artık acımı sonlandırmak istiyorum" diyen bir ses ve hemen peşinden silah sesi duyuyor. Ancak polisler bunun intihar değil bir cinayet olduğunu düşünüyor. Ses kaydına rağmen polisler bunun bir cinayet olduğunu neden düşünmüş olabilir?
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CEVAP
Eğer adam intihar etmişse teypteki kaseti geri saramazdı. Polisler "Play" tuşuna basınca ses kaydı en başından başlamıştı.
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POLİS KİME İNANDI VE NEDEN?
Bir adam komşusu tarafından hırsızlıkla suçlanıyor. Komşusunun polise anlattığına göre, adam yılbaşı gecesi komşusunun evindeki partiye geldi ve evden bazı değerli eşyaları çaldı.
Ancak hırsızlıkla suçlanan adam komşusunun söylediklerini kabul etmeyerek polise, ailesiyle birlikte yılbaşını başka bir arkadaşlarının evinde geçirdiklerini ve evden çıkmadan ağacı süslemek için bile zor zaman bulduğunu söylüyor. Polis hırsızlıkla suçlanan adamın ifadesine inanır. Polis bu düşünceye nasıl varmıştır?
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CEVAP
Polis arkadaki yılbaşı ağacının süslerinden bazılarının eksik olduğunu ve daha fişe bile takılmadığını görünce hırsızlıkla suçlanan adamın doğru, komşusunun yalan söylediğini anladı.
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