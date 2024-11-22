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        Beykoz'da denize atılan çöpler kıyaya vurdu

        İstanbul'un Beykoz ilçesinde denize atılan çöpler, Onçeşmeler Meydanı'ndaki sahile vurdu. Deniz yüzeyinde çok sayıda yiyecek ambalajı, cam şişe ve teneke kutu gibi çöplerin yanı sıra evsel atıkların da olduğu görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:32 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:32
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        Beykoz'da çöpler kıyaya vurdu
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        İstanbul'un Beykoz ilçesi Onçeşmeler Meydanı sahilinde kıyaya vuran çöpler, deniz yüzeyini kapladı.

        Deniz yüzeyinde çok sayıda yiyecek ambalajı, cam şişe ve teneke kutu gibi çöplerin yanı sıra evsel atıkların da olduğu görüldü.

        Vatandaşlardan Kemal Aslan, denizde görülen çöplere ilişkin, "İnsanımız özenli değil, çöplerini denize atıyor, bundan çekinmiyor. Elindeki torbayı fırlatıyor. Buradaki teknelerden çöp atılıyor. Denizler kirli zaten, yeterince temizlik yapılmıyor, yapılsa da yetişilemez. Büyük atıklar var. Tekneler suyun üstüne boşaltıyor" ifadelerini kullandı.

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