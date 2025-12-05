Habertürk
        Beykoz'da dron destekli trafik denetimi: 32 sürücüye 69 bin lira ceza

        Beykoz'da dron destekli trafik denetimi: 32 sürücüye 69 bin lira ceza

        Beykoz'da polis, Kavacık TEM katılımlarında dron destekli denetimde 'kaynak yaparak' şerit değiştirme kurallarını ihlal eden 32 sürücüye toplam 69 bin 344 TL ceza kesti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 20:34 Güncelleme: 05.12.2025 - 20:34
        Kaynak atan sürücülere ceza yağdı
        İstanbul'un Beykoz ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli trafik denetimlerinde, ‘kaynak yapma’ olarak bilinen kural ihlalini gerçekleştiren 32 sürücüye toplam 69 bin 344 lira ceza kesildi.

        Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 09.00-11.00 saatleri arasında Kavacık TEM kuzey ve güney katılım noktalarında ‘kaynak yapan’ araçlara yönelik denetim yaptı. Dron ile yapılan kontrollerde, şerit değiştirme kurallarına uymayarak geçiş üstünlüğü bulunan aracı beklemeden öndeki aracı geçmeye çalışan sürücüler tespit edildi. İhlal yapan 32 sürücüye, 'geçiş halindeki aracı beklemeden önünde giden aracı geçmeye çalışmak' suçundan toplam 69 bin 344 lira cezai işlem uygulandı.

        #beykoz
        #kaynak atan sürücü
        #haberler
