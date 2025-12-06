Beykoz Riva'da manzarası ve dev yapısıyla dikkat çeken Türkçe anlamı 'efsane' olarak bilinen otel 2017 yılından itibaren güvenlik zafiyeti ve bakımsızlıktan dolayı şimdilerde tinercilere ev sahipliği yapıyor. 186 odalı dev tesisin içi ve dışı, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Camları kırılan, kapıları sökülen, odaları dağılan otelin son hali havadan görüntülendi.

YILLARDIR ATIL HALDE

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2017 yılında oteli 71 milyon TL bedelle ihaleye çıkarmış, ancak ihale sonuçlanmadan süreç mahkemeye taşınmıştı. Aradan geçen 8 yıla rağmen otelin akıbeti hâlâ netleşmedi. Otelin mülkiyet durumu ve geleceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, bölge sakinleri ve çevrede yaşayanlar yıllardır atıl halde bekleyen yapının tehlike saçtığını belirtiyor.

REKLAM

MİLLİ SERVET YOK OLUYOR

Bölgede fotoğrafçılık yapan Tolga Aray, otelin her geçen yıl daha da kötü duruma düştüğünü belirterek, "Buraya yaklaşık dört senedir geliyorum. Çekim yapıyoruz arkadaşlarla. Güvenlik olmaması biraz sıkıntı. Çünkü ben her geldiğimde buranın daha da harabe olduğunu görmeye başladım Fakat o kadar bakımsız ki insanın içi acıyor.Ne kadar kamu değil kişisel olsa da bir kişiye de ait olsa burası sonuçta burası bizim ülkemizin maddi imkanlarla yapılmış bir yer. Sahip çıkılması lazım" dedi.