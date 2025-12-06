Habertürk
Habertürk
        Beykoz'da milyon dolarlık otel tinercilere ev oldu

        Milyon dolarlık otel tinercilere ev oldu

        Beykoz Riva'da deniz manzarasıyla dikkat çeken Legend Otel yıllardır süren hukuki süreç ve sahipsizlik nedeniyle adeta harap bir hale geldi. 2017'den bu yana mahkemelik olan otel, güvenlik zafiyetinin artmasıyla birlikte tinercilerin ve hırsızların uğrak noktası oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 13:10 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:59
        Milyon dolarlık otel tinercilere ev oldu
        Beykoz Riva'da manzarası ve dev yapısıyla dikkat çeken Türkçe anlamı 'efsane' olarak bilinen otel 2017 yılından itibaren güvenlik zafiyeti ve bakımsızlıktan dolayı şimdilerde tinercilere ev sahipliği yapıyor. 186 odalı dev tesisin içi ve dışı, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Camları kırılan, kapıları sökülen, odaları dağılan otelin son hali havadan görüntülendi.

        YILLARDIR ATIL HALDE

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2017 yılında oteli 71 milyon TL bedelle ihaleye çıkarmış, ancak ihale sonuçlanmadan süreç mahkemeye taşınmıştı. Aradan geçen 8 yıla rağmen otelin akıbeti hâlâ netleşmedi. Otelin mülkiyet durumu ve geleceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, bölge sakinleri ve çevrede yaşayanlar yıllardır atıl halde bekleyen yapının tehlike saçtığını belirtiyor.

        MİLLİ SERVET YOK OLUYOR

        Bölgede fotoğrafçılık yapan Tolga Aray, otelin her geçen yıl daha da kötü duruma düştüğünü belirterek, "Buraya yaklaşık dört senedir geliyorum. Çekim yapıyoruz arkadaşlarla. Güvenlik olmaması biraz sıkıntı. Çünkü ben her geldiğimde buranın daha da harabe olduğunu görmeye başladım Fakat o kadar bakımsız ki insanın içi acıyor.Ne kadar kamu değil kişisel olsa da bir kişiye de ait olsa burası sonuçta burası bizim ülkemizin maddi imkanlarla yapılmış bir yer. Sahip çıkılması lazım" dedi.

