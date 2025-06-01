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        Haberler Gündem İstanbul Beykoz'da otomobil dereye uçtu; sürücü kaçtı, yaralıyı itfaiye kurtardı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Otomobil dereye uçtu! Sürücü kaçtı, yaralıyı itfaiye kurtardı

        Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, yaralı yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 02:54 Güncelleme: 01.06.2025 - 02:54
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        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
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        Kaza, saat 23.45 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde meydana geldi. T.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkulukları aşarak dereye uçtu. Ters dönen otomobilde yolcu konumunda Umur Öztürk yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekiplerince dere yatağından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Öztürk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ KAZA YERİNDEN KAÇTI

        Kazada yara almadan kurtulan sürücü T.A. ise, iddiaya göre ters dönen otomobilden kendi imkânlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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