Kaza, saat 23.45 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde meydana geldi. T.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkulukları aşarak dereye uçtu. Ters dönen otomobilde yolcu konumunda Umur Öztürk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekiplerince dere yatağından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Öztürk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDEN KAÇTI

Kazada yara almadan kurtulan sürücü T.A. ise, iddiaya göre ters dönen otomobilden kendi imkânlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.