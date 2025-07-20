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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde tavan çöktü! | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde tavan çöktü! 1 yaralı

        Beylikdüzü'nde bulunan AVM'nin yemek katının asma tavanı çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.07.2025 - 21:49 Güncelleme: 20.07.2025 - 21:54
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        Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde tavan çöktü!
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        Beylikdüzünde bir alışveriş merkezinde tavanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Barış Mahallesindeki bir alış veriş merkezinin restoran katının tavanında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.

        Çökme sırasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri alış veriş merkezinde güvenlik önlem alırken, yaralanan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alış veriş merkezinin restoran katı tedbir amacıyla boşaltıldı.

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