İHA

Beylikdüzü’nde sağanak yağış sonrası yeni yapılan bir evin istinat duvarı arka cephede bulunan başka bir binanın bahçesine yıkıldı. Bina sakinleri daha önce de söz konusu yer için şikayette bulunduklarını söyledi.

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinden bu yana aralıksız yağan yağış sebebiyle bugün sabaha karşı yeni yapılan bir evin istinat duvarı arka cephede bulunan binanın bahçesine yıkıldı. Bina sakinleri daha öncede aynı yer için belediyeye şikayetçi olduklarını ancak önlem alınmadığını ifade etti.