        Beyoğlu- Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Beyoğlu- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlüp eden Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı lacivertliler, ikinci grup maçı kapsamında Beyoğlu ile karşılaşacak. Hatırlanacağı üzere grubun ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Peki, Beyoğlu- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 14.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 14.01.2026 - 11:06
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ikinci hafta heyecanı yaşanırken Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına çıkıyor. İlk hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş’a yenilen sarı-lacivertliler, bu maçtan galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Beyoğlu Yeni Çarşı–Fenerbahçe mücadelesinin başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte karşılaşmanın detayları.

        BEYOĞLU- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Beyoğlu- Fenerbahçe ZTK grup ikinci maçı 14 Ocak Çarşamba (bu akşam) 20.30'da oynanacak.

        BEYOĞLU- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Tarık, Mert, Çağlar, Yiğit Efe, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Musaba, Talisca, Oğuz, Kerem

