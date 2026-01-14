Beyoğlu- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlüp eden Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı lacivertliler, ikinci grup maçı kapsamında Beyoğlu ile karşılaşacak. Hatırlanacağı üzere grubun ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Peki, Beyoğlu- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ikinci hafta heyecanı yaşanırken Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına çıkıyor. İlk hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş’a yenilen sarı-lacivertliler, bu maçtan galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Beyoğlu Yeni Çarşı–Fenerbahçe mücadelesinin başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte karşılaşmanın detayları.
BEYOĞLU- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Beyoğlu- Fenerbahçe ZTK grup ikinci maçı 14 Ocak Çarşamba (bu akşam) 20.30'da oynanacak.
BEYOĞLU- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.