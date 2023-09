Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hazır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirdi. Festivale ilişkin Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Ersoy, 2 yıl önce açılan AKM'nin bugüne kadar 2 bin 556 etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve 2 milyon 300 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığını aktardı.

Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışında İDOB'un hazırladığı 'Açılış Gecesi' konserinin sahneleneceğini belirterek, "Bu özel gecede solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve 'Modern Dans Topluluğu İstanbul' dansçılarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak. Festivalde ayrıca Beethoven, Mozart, Bellini, Verdi, Çaykovski, Donizetti, Mascagni, Puccini ve Bizet gibi bestecilerin dünya opera repertuvarındaki başyapıtlarından seçkiler, Minkus ve Adam'ın unutulmaz bale eserlerinden çarpıcı seçkiler sergilenecek. Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı'nın, koro şefliğini Volkan Akkoç'un yapacağı konserde dünyaca ünlü bale gösterileri izlenebilecek" diye konuştu.

Sevilen müzikallerden 'Damdaki Kemancı'nın yanı sıra 'La Bayadere', 'Rigoletto' operası ve 'Faust' operalarıyla 'Carmen' balesinin de festivalde izleyiciyle buluşacağını aktaran Ersoy, Devlet Tiyatrolarının 'Binbir Gece Masalları' oyununun perdelerini festivalde açacağını söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, özel tiyatroların 'Tamamla Bizi Ey Aşk', 'Şıngır Şıngır Beyoğlu', 'Küheylan', 'Vişne Bahçesi' ile 'Çeko ve Pepo' adlı oyunlarının da festivalde gösterileceğini aktararak, 'Fans Of The Galaxy Star Wars', "Yüz'de Yüz Birlikte Var Olmak", 'Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye', 'Artı 700', 'Hat ve Kaligrafik Eğilimler' ile 'Andy Warhol Pop Art İstanbul', 'Birvaktile', 'Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar', 'Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni', 'Dance Of Colors', ve 'Eskizden Piksele Dijital Sanat'ın da aralarında bulunduğu birçok serginin festival ziyaretçileriyle buluşacağını kaydetti.