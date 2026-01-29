Habertürk
        Beyoğlu'nda bir otelin giriş katında çıkan yangın söndürüldü

        Beyoğlu'ndaki bir otelin giriş katında yangın çıktı

        Beyoğlu'nda, bir otelin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumanı fark eden çalışanların çabasıyla otelde kalan 3 kişi tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 22:17 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:17
        Beyoğlu'nda bir otelin giriş katında yangın çıktı
        Bostan Mahallesi Kalyoncu Kuloğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Dumanı fark eden çalışanların çabasıyla otelde kalan 3 kişi tahliye edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, caddeyi araç trafiğe kapattı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

        Fotoğraf: AA

