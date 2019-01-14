Beyoğlu'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması olayının şüphelisi yakalandı.

AA'nın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, 9 Ocak'ta Beyoğlu'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının (EYP) uzaktan kumanda sistemi kullanılarak patlatılmasıyla gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelisinin kimliğini geniş çaplı kamera çalışması sonucu tespit etti. Ekipler, şüpheli B.D.E'yi 11 Ocak'ta akşam saatlerinde düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin 23.38'de evden çıktığı, 23.51'de olay yerine gittiği, 23.54'te bombayı olay yerine bıraktığı ve 00.02'de olay yerinden ayrıldığı, ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor. Görüntülerde şüphelinin 00.34'te evine döndüğü yer alıyor.

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