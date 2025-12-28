Habertürk
        Beyoğlu'nda yangın! Çatıya sığındılar | Son dakika haberleri

        Beyoğlu’nda yangın! Çatıya sığındılar

        Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın 1'inci katında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında çeşitli patlamalar meydana gelirken, bina sakini 2 kişi çatıya sığındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 01:13 Güncelleme: 28.12.2025 - 01:21
        İHA'nın haberine göre; yangın, 21.00 sıralarında Ömer Hayyam Caddesi Camcı Musa Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 4 katlı binanın 1’inci katında yangın çıktı. Rüzgârında etkisiyle büyüyen alevler, 1’inci katı komple sardı.

        Yangından çeşitli patlamalar meydana gelirken, iddiaya göre üst kattaki 2 kişi dumandan etkilenerek çatıya sığındı. Mahalle sakinlerinin çabasıyla çatıya sığınan 2 kişi kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

        Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası dumandan etkilenen 2 kişi sağlık kontrolleri için, bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Yangını gerçekleştiği 1’inci katta ölen ya da yaralanan olmadı.

        İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Öte yandan polis ekipleri yangının gerçekleştiği sokağı giriş ve çıkış olmak üzere kapatarak kontrollü bir şekilde güvenlik önlemi aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

