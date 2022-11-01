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Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

Yıllar içerisinde Beyoğlu değişti ve değişmeye de devam ediyor. Beyoğlu'nun simge mekanları bir bir kapanıyor ve yerlerini de zincir mağazalar alıyor. İşte Beyoğlu'nun kapanan ve taşınan simgesel mekanlarından bazıları...

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  • Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin tarihi dükkanlarından Lebon Pastanesi, 1810 yılında Edouard Lebon tarafından Beyoğlu'nda kuruldu. Pastanenin isim hakkı 1985 yılında Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci tarafından satın alınmıştı. Pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, 42 bin 500 lira olan kiralarının, 10 bin dolara yükseldiğini, bu bedeli ödeyemeyecekleri için pastaneyi 29 Ekim'de kapattıklarını söyledi.
  • Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

    Beyoğlu’nun simgesi olan İstiklal Caddesi’ndeki tarihi ile bilinen Denizler Kitabevi ekonomik nedenlerle taşındı. 1993’te kurulan kitabevi, yayıncılık alanının yanı sıra nadir kitaplar, eski haritalar vb. Ile ilgili geniş bir koleksiyonu var. Kitabevi ekonomik sebeplerle özellikle pandemi döneminde zor günler yaşadı. Bu süreçte biriken kira borçlarına, İstiklal Caddesi’nin değişen sosyokültürel yapısı da eklenince kitabevi geçen yıl taşınmak zorunda kaldı.
  • Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

    Balık Pazarı’nın 1918’den beri Beyoğlu Balık Pazarı’nda olan bir zamanların en ünlü şarküterisi Şütte, ilk mekanını sessiz sedasız kapattı.
  • Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

    80'li yılların dillere destan pasta ve çikolatalarının yapıldığı o tarihi pastane Markiz, 169 yıllık tarihinin dördüncü değişimini yaşamasına rağmen ayakta kalamadı ve geriye sadece adı kaldı.
  • Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

    İstanbul Beyoğlu Balıkpazarı'nda bulunan Şampiyon Kokoreç, artan kira maliyetleri sebebiyle şubesini kapatmak zorunda kaldı. Kokoreçte marka haline gelen işletme 1962 yılında önce Balıkpazarı'nda kurulmuş şöhreti ülke geneline yayılmıştı. Beyoğlu bir tarihe daha veda etti. Balık Pazarı'nda bulunan Şampiyon Kokoreç 2020 yılında kapandı.
  • Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

    İmroz Lokantası 1941 yılında Spiro Havuços ve Tanaş Yalyas tarafından Krepen Pasajı’nda (bugünkü Aslıhan Pasajı) kurulmuş. Sonrasında pasaj yıkıldığı için Nevizade’ye taşınmış. 80 yıllık hikayesi olan bu meyhane, Krependeki İmroz ne yazık ki geçen yıl kapandı.
  • Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

    Refik Restaurant’ın kurucusu Refik Aslan henüz 14 yaşındayken İstanbul'a gelmiş, bulaşıkçılıkla hayata atılmıştı. Zamanla İstanbul’un ünlü restoranlarında iyi aşçılardan mutfağın inceliklerini öğrenerek, aşçılığa terfi etmiş. 1954’te ise adını taşıyan kendi meyhanesini açmış. 2011’de ölümünden sonra ise eski dokusunu koruyamadığı ve meyhane kültürünün de son yıllarda değişmesiyle Refik Restaurant da Beyoğlunun efsaneleri arasında yerini aldı.
  • Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

    1928 yılında Edouardo Morigini tarafından devralınan mekan Degüstasyon ismi ile, klasik İtalyan dekoru ve İtalyan yemekleri ile ün salmıştı. O kadar popülerdi ki zamanında şairlerin en uğrak yeriydi. Hatta Orhan Veli’nin dizelerinde yerini almıştı.  1930-1960 yıllarında en parlak dönemini yaşayan lokanta, zamanın ünlü yazarlarını ve siyasilerini de konuk etmişti. 10 Mayıs 1978’de yaşanan Çiçek Pasajı yangınında ciddi şekilde hasar görmesinden sonra lokanta bir daha açılmadı.
  • Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

    İstiklâl Caddesi 389 numarada yirmi yıla yakın bir süredir faaliyet gösteren Robinson Crusoe Kitabevi kapandı. Artan mali sıkıntılar ve kira bedelini karşılamayınca dükkân 2014 yılında kapanma kararı aldı.
  • Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

    1944 yılında Beyoğlu’nun tarihi yapısı olan Cercle d’orient (Serkildoryan) Binasında kurulan İnci Pastanesi, profiterolüyle ün salmıştı. Binanın restorasyon projesi sebebiyle pastanenin tahliyesi Yargıtay tarafından onaylanarak boşaltıldı ve tarihi İnci Pastanesi 2012 yılında kapandı. Restorasyondan sonra tekrar hizmet vermeye başlayan pastanenin eski müdavimleri ise tarihi dokusunu kaybetmiş olmasından yana üzgün.
  • Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

    İstiklal Caddesi’ndeki Rumeli Han’da 1895 yılında kurulan Rebul Eczanesi, Beyoğlu’ndaki kentsel dönüşüme yenik düştü. Eczane ilk ve tarihi yerini kapattı ve taşındı.
  • Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

    1991 yılından beri Beyoğlu’nda kitapseverlere hizmet veren Pandora Kitabevi de yakın zamanda Beyoğlu şubesini kapattı. Beyoğlu her geçen yıl kültür ve sanat adına ciddi kayıplar yaşamaya devam ediyor. Son yıllarda ekonomik sebeplerle birçok tarihi ve simgesel mekan kepenk kapatmak zorunda kaldı.

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