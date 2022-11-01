Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

1928 yılında Edouardo Morigini tarafından devralınan mekan Degüstasyon ismi ile, klasik İtalyan dekoru ve İtalyan yemekleri ile ün salmıştı. O kadar popülerdi ki zamanında şairlerin en uğrak yeriydi. Hatta Orhan Veli’nin dizelerinde yerini almıştı. 1930-1960 yıllarında en parlak dönemini yaşayan lokanta, zamanın ünlü yazarlarını ve siyasilerini de konuk etmişti. 10 Mayıs 1978’de yaşanan Çiçek Pasajı yangınında ciddi şekilde hasar görmesinden sonra lokanta bir daha açılmadı.