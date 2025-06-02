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        Haberler Dünyadan Beyonce, dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kırdı - magazin haberleri

        Beyonce, dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kırdı

        Beyonce, 'Cowboy Carter' adlı dünya turnesiyle birden fazla rekorun sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 13:42 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:42
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        Beyonce, 'Cowboy Carter' adlı dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kırdı. ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda 22 - 29 Mayıs tarihleri arasında turne kapsamında konser veren Beyonce, kendi rekoru da dâhil olmak üzere bir dizi rekoru yıktı, geçti.

        Beyonce MetLife Stadyumu'nda bugüne kadar 12 konserle tek bir sanatçı tarafından gerçekleştirilen en fazla konser rekorunu kırdı.

        Tek bir turnede en fazla konseri verme rekorunu elde eden 43 yaşındaki şarkıcı, 250 binden fazla bilet satışı ile tek bir turnede en yüksek bilet satışını yapan sanatçı ünvanını da aldı. Şarkıcı, 5 gösteride 70 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.

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        Beyonce, Cowboy Carter Turnesi'nin Los Angeles'taki ilk durağı olan SoFi Stadyumu'nda 55,7 milyon dolarla tarihin en yüksek hasılat yapan kadın sanatçısı gişe rekorunu da kırdı. Şarkıcı, 9 gösteriyle, kariyerinde SoFi'de en çok performans gösteren sanatçı oldu.

        Beyonce, turnesinin üçüncü durağı olan New Jersey'in ardından, gelecek hafta Londra'ya gidecek. Fransa'da üç konser verecek olan sanatçı, haziran sonunda Houston'da, daha sonra Washington, Atlanta ve Las Vegas'ta da hayranlarıyla buluşacak.

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        #Beyonce
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        #konser
        #rekor
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