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        Haberler Dünyadan Beyonce kızları Blue Ivy ve Rumi ile sahneye çıktı - magazin haberleri

        Beyonce kızları Blue Ivy ve Rumi ile sahneye çıktı

        Beyonce, turne konserinde, 13 yaşındaki kızı Blue Ivy ve 7 yaşındaki kızı Rumi'yi sahneye çıkardı. Oğlu Sir'ü kameralardan uzak tutan şarkıcı, kızlarıyla şarkı söyleyip dans etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:58
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        İki kızıyla sahnede buluştu
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        Beyonce, 'Cowboy Carter' adlı turnesi kapsamında, ABD'nin Inglewood kentindeki SoFi Stadyumu'nda sahneye çıktı. 43 yaşındaki üç çocuk annesi şarkıcının sahnede özel konukları vardı.

        Şarkı söyleme ve dans etme konusunda annesi gibi yetenekli olan Blue Ivy, daha önce de annesiyle aynı sahneyi paylaşmıştı. Beyonce'nin küçük kızı Rumi için ise bu sahne deneyimi bir ilkti. Rumi'nin ikiz kardeş, Sir ise uzun zamandır kameralardan uzak. Beyonce, kızlarıyla sahneye çıksa da oğlu Sir'ü spot ışıklarından uzak tutuyor.

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        Rap şarkıcısı Jay-Z ile 2008'de evlenen Beyonce, kızı Blue Ivy'yi 2012'de, ikizleri Sir ve Rumi'yi ise 2017'de dünyaya getirdi

        Turne için acele ettiği, turnenin bir fiyaskoya dönüşeceği yorumları yapılırken, SoFi Stadyumu'nda hâlâ 3 binden fazla koltuğun boş olduğu görülmüştü. Ancak bu koltukların ortalama 650 tanesinin orijinal bilet olduğu ve büyük çoğunluğunun karaborsacılar tarafından yeniden satıldığı ortaya çıkmıştı.

        Beyonce, Aralık 2024'te Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) devre arası şovunda kızı Blue Ivy ile birlikte sahne aldı

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        #Beyonce
        #konser
        #blue ivy
        #beyoncenin çocukları
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