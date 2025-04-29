Beyonce kızları Blue Ivy ve Rumi ile sahneye çıktı

Beyonce, 'Cowboy Carter' adlı turnesi kapsamında, ABD'nin Inglewood kentindeki SoFi Stadyumu'nda sahneye çıktı. 43 yaşındaki üç çocuk annesi şarkıcının sahnede özel konukları vardı.

Şarkı söyleme ve dans etme konusunda annesi gibi yetenekli olan Blue Ivy, daha önce de annesiyle aynı sahneyi paylaşmıştı. Beyonce'nin küçük kızı Rumi için ise bu sahne deneyimi bir ilkti. Rumi'nin ikiz kardeş, Sir ise uzun zamandır kameralardan uzak. Beyonce, kızlarıyla sahneye çıksa da oğlu Sir'ü spot ışıklarından uzak tutuyor.

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Rap şarkıcısı Jay-Z ile 2008'de evlenen Beyonce, kızı Blue Ivy'yi 2012'de, ikizleri Sir ve Rumi'yi ise 2017'de dünyaya getirdi

Turne için acele ettiği, turnenin bir fiyaskoya dönüşeceği yorumları yapılırken, SoFi Stadyumu'nda hâlâ 3 binden fazla koltuğun boş olduğu görülmüştü. Ancak bu koltukların ortalama 650 tanesinin orijinal bilet olduğu ve büyük çoğunluğunun karaborsacılar tarafından yeniden satıldığı ortaya çıkmıştı.

Beyonce, Aralık 2024'te Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) devre arası şovunda kızı Blue Ivy ile birlikte sahne aldı