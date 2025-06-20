Beyonce konserinde Miley Cyrus sürprizi

Beyonce'nin Paris'teki son konserinde Miley Cyrus sürprizi yaşandı. 32 yaşındaki ünlü şarkıcı, beklenmedik sahne şovuyla hayranlarını şaşırttı. Beyonce, Cowboy Carter adlı dünya turnesi kapsamında Stade de France'daki konserinde sahneye çağırdığı Cyrus ile hit şarkısı 'II Most Wanted'ı seslendirdi.

Beyonce, Fransa'nın başkentindeki konserinde kalabalığa seslenirken, "Hepinizi çok seviyorum. Çok heyecanlıyım çünkü sizin için çok özel bir şey yapmak istedim. Seninle şarkı söylemekten çok mutluyum Miley Cyrus" ifadesini kullandı.

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Hem 43 yaşındaki Beyonce, hem de Cyrus, birbiriyle uyumlu altın rengi kıyafetlerle sahnedeydi. Düetlerine başlamadan önce birbirlerinin yanaklarından öpüp el ele tutuşan ikili, 'En İyi Country İkilisi/Grup Performansı' dalında Grammy Ödülü kazandıkları düetleriyle sahnede büyük alkış aldı.

Hafta başında Londra'da altı gece üst üste konser veren Beyonce, Cowboy Carter Turnesi'nin bir sonraki durağı için Fransa'ya gitti.