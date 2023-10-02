Beyonce'un turnesi film oldu
Yedi yıllık aranın ardından 'Renaissance' adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşan Beyonce'un turnesi beyazperdede gösterilecek
Beyonce'un 'Renaissance' adlı dünya turnesi, sinema filmi olarak beyazperdede izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Film, 42 yaşındaki Beyonce'nin dünya turnesinden görüntüler ve turnenin oluşturulma aşamasına ilişki belgesel tarzı bir anlatım içeriyor.
GÖSTERİM TARİHİ 1 ARALIK
ABD basını 'Beyonce: Renaissance World Tour' adlı filmin gösterim tarihinin kesin olmamakla birlikte 1 Aralık olabileceğini belirtti.
'Renaissance', 'Kraliçe' lakaplı Beyonce'nin, yedi yıl aradan sonra ilk kez tek başına çıktığı turne olma özelliğini taşıyor.
Beyonce, 'Lemonade' albümünün yayınlanmasının ardından 2016'da 'Formation' turnesine çıkmasından bu yana tek başına turne yapmamıştı. 2018'de Coachella Festivali'nde sahne alan Beyonce, eşi Jay-Z ile ortak olarak 'On the Run II' adlı turneye çıkmıştı. 10 Mayıs'ta Stockholm'de başlayan turne, 27 Eylül'de New Orleans'ta sona erdi.
TAYLOR SWIFT'İN DE TURNE FİLMİ HAZIR
Öte yandan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in de dünya turnesi filme alındı. 'Taylor Swift: The Eras Tour' adlı film, 13 Ekim'de gösterime giriyor. 100'den fazla ülkede seyirciyle buluşacak olan film, Türkiye'de gösterilmeyecek.
Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega