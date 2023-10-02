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        Haberler Dünyadan Beyonce'un 'Renaissance' adlı turnesi film oldu - Magazin haberleri

        Beyonce'un turnesi film oldu

        Yedi yıllık aranın ardından 'Renaissance' adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşan Beyonce'un turnesi beyazperdede gösterilecek 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:58
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        Beyonce'un 'Renaissance' adlı dünya turnesi, sinema filmi olarak beyazperdede izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

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        Film, 42 yaşındaki Beyonce'nin dünya turnesinden görüntüler ve turnenin oluşturulma aşamasına ilişki belgesel tarzı bir anlatım içeriyor.

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        GÖSTERİM TARİHİ 1 ARALIK

        ABD basını 'Beyonce: Renaissance World Tour' adlı filmin gösterim tarihinin kesin olmamakla birlikte 1 Aralık olabileceğini belirtti.

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        'Renaissance', 'Kraliçe' lakaplı Beyonce'nin, yedi yıl aradan sonra ilk kez tek başına çıktığı turne olma özelliğini taşıyor.

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        Beyonce, 'Lemonade' albümünün yayınlanmasının ardından 2016'da 'Formation' turnesine çıkmasından bu yana tek başına turne yapmamıştı. 2018'de Coachella Festivali'nde sahne alan Beyonce, eşi Jay-Z ile ortak olarak 'On the Run II' adlı turneye çıkmıştı. 10 Mayıs'ta Stockholm'de başlayan turne, 27 Eylül'de New Orleans'ta sona erdi.

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        TAYLOR SWIFT'İN DE TURNE FİLMİ HAZIR

        Öte yandan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in de dünya turnesi filme alındı. 'Taylor Swift: The Eras Tour' adlı film, 13 Ekim'de gösterime giriyor. 100'den fazla ülkede seyirciyle buluşacak olan film, Türkiye'de gösterilmeyecek.

        Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega

        #Beyonce
        #Renaissance
        #turne
        #film
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