Beyran çorbası nasıl yapılır? Farklı bir çorba tarifi arayanlara Gaziantep’in mutfağından kalkıp gelmiş olan Beyran çorbası imdada yetişmiş olacaktır. Aslına uygun olarak yapacak olursanız mutlaka kuzu iç yağı kullanmanız gerekir. Ancak kuzu iç yağıyla aranız yoksa tereyağı da aynı işi görecektir.

Beyran çorbası malzemeler:

1 kg kemikli kuzu gerdan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pirinç

8-10 diş sarımsak

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Kırmızı toz biber

Karabiber

8 su bardağı et suyu

Beyran çorbası yapılışı: